Torniamo a parlare del OnePlus Nord 2 CE, questa volta basandoci sulle anticipazioni divulgate dal leaker Yogesh Brar. Il device potrebbe ereditare pressoché il design tipico del produttore cinese, ovvero quello adottato dai OnePlus 9 e 9 Pro ad oggi. Il comparto fotografico posteriore, almeno da quanto vediamo dai rendering condivisi dalla fonte, dovrebbe essere contenuto in un inserto rettangolare stondato e comporsi di tre sensori (64 + 8 + 2MP), con il principale e l’ultra-grandangolare ben evidenti, ed il sensore macro a destro, proprio sopra il flash LED.

Here's your first look at OnePlus Ivan (Nord 2 CE)



•Budget offering

•6.4" FDH+ AMOLED

•Dimensity 900 SoC

•64MP AI triple camera setup

•Large Battery, 65W charging

•No Alert Slider



Visit the link for more shots 👇🏼https://t.co/ircRxHjQVa



RTs appreciated!! pic.twitter.com/y6oiCD7rqs — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2021

Il OnePlus Nord 2 CE dovrebbe anche integrare una fotocamera frontale da 16MP, collocata nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il look del telefono, in un certo senso, può dirsi sobrio ed equilibrato (parliamo sempre del rending, e non del prodotto ufficiale, che non è ancora stato presentato). Il terminale includerà probabilmente uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con fino a 12GB di RAM e fino a 256GB di storage interno. La batteria avrà una capacità da 4500mAh, quanto basta per arrivare tranquillamente a fine giornata senza brutte sorprese. Il lettore delle impronte digitali, dal momento che non ve n’è traccia nel rendering, sarà stato incluso sotto lo schermo (come accade ormai per quasi tutti gli smartphone di un certo livello: il device in questione dovrebbe appartenere a questa categoria, almeno fino a prova contraria).

Il telefono si presenterà così con ogni probabilità, anche se non sappiamo ancora dirvi se verrà mai commercializzato in Italia (speriamo chiaramente di sì, come dovrebbe essere, del resto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

