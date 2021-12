Il OnePlus Nord 2 CE, con codice modello ‘IV2201’ e nome in codice ‘Ivan’, pare essere attualmente in fase di sviluppo. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il device è stato intercettato sul sito della certificazione BIS, da cui sono trapelati i dettagli che stiamo per girarvi. Il OnePlus Nord 2 CE si equipaggerà con uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz, e sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 5G, con 6/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un sensore principale OminiVision da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (la fotocamera frontale prevedrà un sensore unico da 16MP). Il OnePlus Nord 2 CE debutterà con Android 12 e OxygenOS 12 (che sta dando non pochi problemi ai proprietari dei OnePlus 9, tanto da costringere l’OEM cinese al ritiro momentaneo dell’aggiornamento, come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato), ed avere una batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il OnePlus Nord 2 CE dovrebbe essere presentato sul mercato indiano ad inizio 2022 (forse tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio), ed essere venduto ad un prezzo compreso tra i 317 ed i 370 dollari (una cifra sicuramente ragionevole, ma che sicuramente sarebbe soggetta ad aumenti con la tassazione italiana).

Non sappiamo dirvi se il telefono arriverà mai sul territorio internazionale, e quindi in Italia (le alternative, in fondo, non mancano, anche se è sempre un bene, a nostro avviso, che i vari dispositivi facciano il loro ingresso ufficiale anche nel nostro Paese, così da offrirci una scelta più ampia al momento dell’acquisto di un nuovo smartphone). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

