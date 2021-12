Interessante offerta da non perdere quest’oggi, 16 dicembre, su Amazon relativa all’Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) con cassa da 41mm (adatto per polsi da 130‑200 mm) e cinturino Sport al prezzo di 509,00 euro (invece di 539,00 euro di listino) in alluminio e nelle seguenti colorazioni: PRODUCT RED, Galassia, Mezzanotte e Azzurro/blu abisso. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico smartwatch del produttore di Cupertino.

L’Apple Watch Series 7 sfoggia un display LTPO OLED Retina Always-On con Force Touch (1000 nit) molto più ampio ed un’interfaccia ottimizzata. Il wereable presenta, inoltre, due nuovi quadranti esclusivi ed una cassa completamente ridisegnata. Il prodotto è più forte e protettivo con un cristallo anteriore più robusto mai visto ed inoltre resistente alla polvere e dotato di certificazione di grado IP6X e ad una profondità fino a 5ATM (50 metri) perfetto per nuotare al mare o in piscina. Il dispositivo è capace di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Potrete anche eseguire un ECG quando e dove volete ed è perfetto per monitorare la qualità del vostro sonno. Riceverete, inoltre, notifiche qualora la frequenza cardiaca risultasse troppo alta o troppo bassa, o con un ritmo irregolare.

Con Apple Watch Series 7 modello GPS + Cellular è possibile inviare messaggi e trovare indicazioni stradali, tutto senza l’uso dello smartphone. Si potrà ascoltare musica, podcast e audiolibri in streaming ovunque vi troviate, ed il telefono potrà essere lasciato direttamente a casa. Con questo fantastico wearable potrete registrare e migliorare i vostri allenamenti come bici, corsa, sollevamento pesi o quello che preferite (resterete sempre in forma grazie all’Apple Fitness+). Sono stati introdotti nuovi allenamenti come Tai Chi e pilates, e tantissimi altri fra cui yoga, nuoto e ballo. Insomma, se siete propensi al suo acquisto approfittate dell’offerta di oggi su Amazon al costo di 509,00 euro (il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi).

Continua a leggere su optimagazine.com