Eddie Mekka è morto. Un’altra dipartita nel mondo della serialità americana che lascia tutti sgomenti. L’attore che ha prestato il volto al famoso Carmine Ragusa nello spin-off di Happy Days, Laverne & Shirley, si è spento a 69 anni nella sua casa di Newhall in California e il primo a ricordarlo è stato proprio Michael McKean che nella serie ha prestato il volto a Lenny Kosnowski.

Il collega ha ricordato Eddie Mekka in un tweet: “Un triste addio a Eddie Mekka questa mattina. Un bravo ragazzo e sempre allegro anche ogni volta che le cose si fanno cupe. Dai valore a queste persone. RIP, Eddie“. La sua morte avvenuta lo scorso 27 novembre è stata annunciata su Facebook dall’amico di lunga data Pat Benti, che non ha rivelato una causa della morte, ma ha evidenziato solo che l’attore “è morto in pace”.

Nato Edward Rudolph Mekjian a Worcester, Eddie Mekka aveva frequentato il Berklee College of Music e aveva ottenuto una nomination al Tony Award per il suo ruolo da protagonista nel musical di Broadway del 1975 The Lieutenant ottenendo poi il ruolo in Blansky’s Beauties e Laverne & Shirley. Proprio nello spin-off di Happy Days ha tenuto in alto il suo nome dal 1976 al 1983 vestendo i panni del gentile Carmine, metà della relazione romantica principale della sitcom con una delle protagoniste, Shirley e la sua leale amicizia sia con il personaggio di Williams che con Laverne.

A sad goodbye to Eddie Mekka this morning. A genuinely good guy and purveyor of cheer whenever things got cheerless. Value these people. RIP, Eddie. — Michael McKean (@MJMcKean) December 2, 2021

Carmine di Mekka era un pugile part-time con il sogno di diventare un ballerino e cantante e il suo personaggio è apparso brevemente in Happy Days prima di avere uno spazio tutto suo. L’attore è apparso in quasi una dozzina dei 178 episodi della serie. I fan si sono stretti intorno a lui sui social in queste ore per ricordarlo e dargli un ultimo saluto ricordando il suo sorriso.