Esce Milano Non Esiste di Ermal Meta, il nuovo singolo inedito disponibile da oggi negli store digitali e in radio. L’artista ne parla come una fotografia particolare che esprime la frenesia e la velocità con le quali ci relazioniamo tutti i giorni sentendoci sempre più soli.

“È la fotografia di un istante. Un pensiero che ha attraversato la mia mente in un lampo. Ho cercato di catturarlo rapidamente. Un cacciatore di fulmini. Mi sono chiesto cosa sia reale e cosa no, cosa importi e cosa no. Forse niente, ma forse tutto”, le parole di Ermal Meta sul singolo che segue l’annuncio dello spostamento del tour, dai palasport ai teatri affinché si possa effettivamente svolgere nel 2022.

“Non ho trovato una risposta definitiva e la fortuna credo che sia questa: non trovare risposte definitive e continuare illuminando gli angoli più bui. Il futuro è una casa a luci spente. Illuminiamo a poco a poco quel che sarà e che è già il nostro cammino. È proprio questa la magia. Non vedere per credere”, racconta l’artista sui social nell’annunciare l’uscita del singolo.

Milano non esiste, canta l’artista. Milano è un taxi che ti passa accanto ed è una rosa non acquistata. Milano è il ristorante sotto casa e il tram che fa tremare tutto, prosegue, inserendo in musica una serie di istantanee della città di Milano. Fotografie impresse nella mente, piccoli dettagli della vita quotidiana che ormai ci sfuggono e ai quali non facciamo neanche più caso presi dalla frenesia delle nostre vite intense che sfocia sempre nella solitudine.

Testo Milano Non Esiste di Ermal Meta

Milano non esiste

è solo un taxi che ti passa accanto

e la rosa che non hai comprato da quell’indiano

Milano non esiste

stasera esisti solo tu

facciamo finta che questa strada

per oggi non ci porta a casa

Chissà che vuoi da bere



chissà se mi vuoi bene

Milano non esiste

stasera esisto solo io

che non ho voglia di far finta di dormire

che non ho voglia di morire

Milano non esiste

stasera esisti solo tu

mi basta solo questo a farmi respirare

per questa sera non c’è niente

stasera esisti solo tu

Milano non esiste

è solo il ristorante sotto casa

e il tram che passa fa tremare ogni cosa

Milano non esiste

ma a volte incontri solo lei

quando ti perdi sapendo dove andaree ti sorride solo un cane



Chissà che vuoi da bere

chissà se mi vuoi davvero bene

Milano non esiste

stasera esisto solo io

che non ho voglia di far finta di dormire

che non ho voglia di morire

Milano non esiste

stasera esisti solo tu

mi basta solo questo a farmi respirare

per questa sera non c’è niente

stasera esisti solo tu

stasera esisti solo tu

E non essere triste

che poi va tutto bene

Milano non esiste

stasera esisti solo tu

mi basta solo questo a farmi respirare

per questa sera non c’è nient’altro di speciale



Milano non esiste

ma non è poi tutta quanta una bugia

se non l’hai capita non è colpa tua, neanche mia

Milano è una put*ana che dice una poesia

stasera non ho più voglia di capire

e non ho più voglia di cambiare

esisti tu, esisto io

amore mio, amore mio