Sbloccare un dispositivo elettronico con l’impronta digitale è certamente il metodo più facile, comodo e veloce, rispetto all’inserimento di password e codici PIN, caratterizzati da una lunga serie di numeri, lettere, caratteri e di una buona memoria per ricordarli. Perché, dunque, scomodarsi tanto quando per l’autenticazione è sufficiente un semplice tocco? Eppure, risulta molto più comodo e senza intoppi impossessarsi di un’impronta digitale anziché di una password.

Il team di Kraken Security ha postato un video davvero interessante in cui viene illustrato quanto sia facile procurarsela, con strumenti che si ottengono in modo semplice e tramite un investimento economico alquanto accessibile, pari al costo di soli 5 dollari. La pratica dimostra quanto sia agevole per i malintenzionati aggirare qualsiasi metodo di accesso preferito. Come avviene tutto ciò? Innanzitutto, come primo step, si persegue la reperibilità dell’impronta digitale: per ottenerla, basta avere un contatto diretto con la vittima affinché si riesca ad entrare in possesso con gli oggetti da lei maneggiati. Per mettere le mani su una copia dell’impronta digitale basta anche una foto della stessa e un uso adeguato di Photoshop. Qualora la foto dell’impronta digitale dovesse risultare poco nitida, occorrerà ritoccarla e stampare poi l’esito su un foglio di acetato con l’utilizzo di una stampante laser (l’apposito toner sfoggerà una replica tridimensionale).

Come ultimo step dell’operazione occorre l’uso di colla vinilica, che dovrà essere applicata sopra la copia dell’impronta digitale stampata e lasciarla successivamente seccare. Infine, sarà opportuno dividere la carta velina ed ecco che il gioco è fatto. L’impronta digitale è fatta. C’è da dire, però, che sfruttando questa soluzione non è garantito che possa fuorviare i sistemi di riconoscimento biometrico più all’avanguardia, ma certamente la maggiore efficacia si ottiene sui dispositivi elettronici quotidianamente utilizzati. Ad ogni modo, un’impronta digitale non dovrebbe essere considerata un’alternativa sicura a una password od a PIN complessi.

