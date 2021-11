In seguito al lancio ufficiale, di qualche settimana fa, del nuovo fitness tracker economico Redmi Smart Band Pro, adesso è giunta l’ora di vederlo esordire anche in Italia. Il rapporto qualità/prezzo rappresenta il suo punto di forza, se consideriamo che a soli 49 euro rappresenta uno dei wearable capaci di offrire a coloro che lo indossano tante interessanti ed utili funzionalità. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico dispositivo. Iniziamo col dire che la Redmi Smart Band Pro sfoggia un display AMOLED da 1,47 pollici (con risoluzione di 194 x 368 pixel ed una densità di 282ppi) ed un vetro 2.5D. La smart-band è anche in grado di elargire una luminosità tale da raggiungere i 450 nit.

Tra le altre specifiche tecniche, il Redmi Smart Band Pro è dotato di un processore Apollo 3.5 e di una batteria da 200mAh, capace di garantire agli utenti un utilizzo fino a 14 giorni di autonomia e fino a 20 giorni se attivata la modalità risparmio energetico. L’indossabile supporta, inoltre, la connettività Bluetooth 5.0, include un accelerometro a 3 assi, un giroscopio, un sensore in grado di rilevare la frequenza cardiaca, un sensore di luminosità, un sensore per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e un’ottima resistenza all’acqua fino a 5ATM. Sul piano software, coloro che indosseranno questa smart-band avranno la possibilità di personalizzare e scegliere più di 50 quadranti proposti e oltre 110 modalità fitness.

Le funzionalità interessanti del nuovo Redmi Smart Band Pro non terminano qui: infatti, con questo wearable si potrà riprodurre musica, visualizzare notifiche, essere informati sulle previsioni meteo, coordinare la sveglia e le funzioni per ritrovare lo smartphone, oltre a tenere traccia dei livelli di sonno e di stress e del ciclo mestruale. Insomma, tale dispositivo è pronto a fare il suo esordio anche nel Bel Paese, ma intanto, è possibile già acquistarlo andando sul sito del produttore a soli 49 euro.