Quest’oggi, venerdì12 novembre, se siete propensi all’acquisto di uno smartphone del marchio Xiaomi e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’offerta su Amazon dello Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il dispositivo, dell’azienda di Pechino, è disponibile nella colorazione Truffle Black e all’imperdibile costo di 299,90 euro (anziché 399,90 euro di listino). Di seguito, ecco le principali caratteristiche tecniche. Iniziamo col dire che questo telefono cellulare presenta un corpo molto sottile da 6,81mm e molto leggero con i suoi 158 gr. Un aspetto pulito, ma allo stesso tempo accattivante e di pratica impugnatura.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE sfoggia un display AMOLED piatto da 6,55 pollici ed è dotato di un supporto Dolby Vision per garantire un’esperienza visiva di elevato livello. Il telefono presenta una vasta gamma cromatica DCI-P3, una profondità di colore grazie al TrueColor a 10 bit e una riproduzione di 1,07 miliardi di colori sullo schermo (dotato di una frequenza di aggiornamento eccellente a 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz) per un ampio grado di precisione. Quanto a performance, lo smartphone del produttore Xiaomi presenta un processore Qualcomm Snapdragon 778G, una ricarica rapida a 33W e supporta il Dual SIM Dual 5G. In merito al comparto fotografico, questo dispositivo è dotato di una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 64MP, ultra grandangolo da 8MP e una telemacro SMP. Di notte, inoltre, grazie alla modalità notturna riesce a catturare scatti nitidi utilizzando sia la fotocamera grandangolare sia la fotocamera frontale in condizioni di scarsa illuminazione.

Malgrado lo Xiaomi 11 Lite 5G NE sia super performante, la batteria (da 4.250mAh) non delude, anzi si presenta molto efficiente. Insomma, non perdetevi questo fantastico smartphone, oggi in offerta su Amazon al prezzo di 299,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti a Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.