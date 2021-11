Siete interessati all’acquisto di un orologio intelligente del marchio Huawei, da un look esclusivo e raffinato? Allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi 10 novembre relativa al Huawei Watch Fit Elegant, disponibile su Amazon al costo di 79,90 euro (anziché 129,90 euro di listino), sia nella colorazione Frosty White che Midnight Black. Questo fantastico smartwatch è realizzato in materiali di elevata qualità, con corpo in acciaio inossidabile e un vetro lucido. Il cinturino è in fluoroelastomero per un utilizzo comodo e prolungato. Il design ergonomico rende il dispositivo più pratico da indossare. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del wearable del colosso di Shenzhen.

Il Huawei Watch Fit Elegant sfoggia un display rettangolare AMOLED da 1,64 pollici (con risoluzione HD da 280 x 456 pixel). La luminosità è regolabile in automatico per garanire una migliore visione alla luce del sole, mentre i sei quadranti Always On dello smartwatch permettono a chi lo indossa di esprimere quotidianamente lo stile personale e il proprio umore. Grazie al sensore GPS integrato, alla resistenza all’acqua fino a 5ATM, all’algoritmo di frequenza cardiaca AI e sensori innovativi, questo dispositivo è capace di rendere migliore le performance mostrando in tempo reale tutte le misurazioni, le valutazioni scientifiche degli allenamenti ed una guida professionale sempre a propria disposizione.

Il Huawei Watch Fit Elegant mostradati di allenamento precisi e in real time per 96 modalità sportive, di cui 11 sono professionali, tra cui corsa, nuoto e ciclismo. L’orologio intelligente, inoltre, tiene traccia della frequenza cardiaca, delle calorie e della durata dell’allenamento. Il device è dotato di sensori per il monitoraggio SpO2, del battito cardiaco 24 ore su 24 e del sonno. Insomma, se siete propensi al suo acquisto non perdetevi l’offerta su Amazon di 79,90 euro, prodotto venduto e spedito dall’e-commerce . E, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.