Il Realme GT 2 Pro spalancherà le porte al 2022, collocandosi nella fascia top della gamma. Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, il device monterà uno schermo Super AMOLED da 6.51 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 888 Plus, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno.

Le fotocamere posteriori saranno tre, di cui la principale da 108MP, in accoppiata ad altri due, di cui uno da 8 e l’altro da 5MP. La selfie-cam avrà un sensore frontale da 32MP, racchiuso in un foro dedicato nel display. La batteria avrà una capacità di 5000mAh (per un’autonomia capace di lasciare il segno), con supporto alla ricarica rapida a 65W. Non mancherà il lettore di impronte digitali sotto lo schermo per l’autenticazione biometrica. Tra le connettività presenti il 5G, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi, l’NFC, l’USB-C, il GPS e il jack per le cuffie da 3.5mm. Il Realme GT 2 Pro sfrutterà l’interfaccia utente Realme UI 3 basata su Android 12. Il device dovrebbe fare la sua comparsa prima sul mercato cinese, ad inizio 2022. Si prevede il device avrà un prezzo intorno ai 4000 Yuan, pari al cambio attuale a circa 540 euro.

ARTICOLI CORRELATI

Vi segnaliamo anche che potrebbe esserci, del Realme GT 2 Pro, anche un’edizione limitata, dal prezzo di circa 675 euro, anche se dubitiamo arriverà mai in Europa (probabile resti esclusiva del mercato cinese). Un dispositivo che stuzzicherà la fantasia di molti utenti, tra cui magari potreste esserci anche voi, chi può dirlo (molto dipenderà dal prezzo che il produttore cinese deciderà di applicare al device per il nostro Paese, sperando mantenga un profilo basso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.