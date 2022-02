Dopo la presentazione in Cina ad inizio 2022 i nuovi Realme GT2 e Realme GT2 Pro sono pronti a giungere anche in Europa e ad un prezzo speciale. I due smartphone Android sono dotati di specifiche tecniche di elevata fascia e mostrano un design molto interessante. I device sono stati realizzati anche grazie alla partnership con il famoso designer Naoto Fukasawa ed entrambi sono dotati di biopolimeri con un processo di incisione laser da 0,1 mm.

I nuovi Realme GT2 e Realme GT2 Pro mostrano caratteristiche comuni, come ad esempio le memorie, buona parte del reparto fotografico, la connettività e la batteria da 5.000 mAh. Ciò che diversifica i due device riguarda il display, il SoC e i sensori per l’ultra-grandangolare e fotocamera anteriore. Il GT2, infatti, sfoggia un display AMOLED E4 da 6,62 pollici Full-HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mentre il GT2 Pro mostra uno schermo AMOLED 2K LTPO da 6,7 pollici WQHD+ con frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. Quanto al SoC, il primo device adotta un Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core e GPU Adreno 660, mentre il secondo sfrutta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno 730.

In merito alla capacità di memoria, il Realme GT2 può contare su 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno UFS 3.1; il Reame GT2 Pro, invece, possiede 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico il GT2 e il GT2 Pro possiedono una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ciò che cambia è l’ultra-grandangolare da 8 MP (119°) e macro da 2 MP per il primo, mentre la versione Pro conta su un ultra-grandangolare da 50 MP (150°) e macro da 2 MP. Infine, il GT2 è dotato di una fotocamera anteriore da 16MP, invece il GT2 Pro sfoggia un sensore anteriore da 32MP. Quanto al prezzo e all’uscita in Italia, il Realme GT2 Pro sarà disponibile all’acquisto dal prossimo 8 marzo 2022 al prezzo promozionale di 649,00 euro (mentre il listino di lancio è di 749,00 euro) per la versione 8-128 GB. Il Realme GT2, invece, si potrà acquistare in offerta a partire da 449,00 euro.

