Nuovi concerti di Mahmood nel 2022: l’artista annuncia il sold out della data all’Atlantico Live di Roma, che raddoppia con un nuovo show previsto per sabato 28 maggio 2022.

Tutto esaurito anche per le due date all’Alcatraz di Milano, a cui se ne aggiunge una terza prevista per lunedì 30 maggio 2022. Il tour, inizialmente atteso per il 2021, è stato posticipato a causa delle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia covid-19.

Mahmood si esibirà nei club in Italia e nelle principali città europee a partire dal prossimo aprile e presente il nuovo disco di inediti, Ghettolimpo. Alle date già confermate si aggiunge anche un concerto al Gran Teatro Geox di Padova martedì 10 maggio.

Cambia invece la location dello spettacolo di Napoli che si sposta dalla Casa della Musica al Palapartenope. Confermata la data: domenica 22 maggio. I biglietti già in possesso dei fan restano validi per la nuova location senza alcun cambio necessario.

I biglietti per le nuove date annunciate oggi saranno invece disponili dalle ore 16:00 di venerdì 29 ottobre 2021.

Il fumetto Ghettolimpo – Sui Sentieri Dell’Anima

Il 2 novembre uscirà il fumetto Ghettolimpo – Sui Sentieri Dell’Anima, ispirato all’album di Mahmood. Verrà presentato domenica 31 ottobre al Lucca Comics & Games 2021.

Edito da Mondadori, è già disponibile in preorder. A Lucca Mahmood dialogherà con Sio di musica e fumetti, in un incontro moderato da Luca Valtorta.

I concerti di Mahmood nel 2022:

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Martedì 10 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova NUOVA DATA

Mercoledì 11 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021)

Venerdì 13 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021)

Sabato 14 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021) SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021) SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021) SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 – Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021) NUOVA LOCATION

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)

Sabato 28 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma NUOVA DATA

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano NUOVA DATA