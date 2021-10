Nell’agosto del 1966, tra i solchi del disco “Revolver” dei Beatles, faceva capolino un brano intitolato “Yellow Submarine”, scritto da John Lennon e Paul McCartney e cantato dal batterista dei Fab Four, Ringo Starr. Quella canzone sarebbe divenuta una delle più celebri dell’intero repertorio dei Quattro di Liverpool e avrebbe ispirato, a sua volta, un film a cartoni animati, un’omonima colonna sonora e decine di pubblicazioni, ristampe, riedizioni e omaggi. A 55 anni dalla sua prima apparizione, la canzone ispira – in questo autunno 2021 in cui si celebrerà il ventesimo anniversario della scomparsa di George Harrison, chitarrista del quartetto inglese – il titolo di un bel volume pubblicato da Vololibero e interamente dedicato ai Beatles: “Comic Submarine“, nelle sue centoquarantaquattro pagine di pura beatlesianeria, raccoglie per la prima volta tutte le tavole disegnate da Massimo ‘Max’ Cavezzali che hanno come protagonisti John, Paul, George e Ringo.

Centocinquanta tavole in bianco e nero raccontano il più incredibile fenomeno musicale del Novecento, prendendo le mosse dagli anni giovanili della band, dalla genesi della formazione/embrione The Quarrymen per giungere ad una gustosa “bonus track” conclusiva, proprio come se si trattasse di un album.

Comic Submarine: i Beatles raccontati nelle 150 tavole di Max Cavezzali

Ravennate di nascita ma fiorentino di adozione, Cavezzali è uno dei più amati creatori di fumetti italiani, un punto di riferimento nella cosmogonia della bande dessinée tricolore. “Comix”, “Lupo Alberto”, “Tutto“ e “Musica” de “La Repubblica” le testate con cui ha collaborato nel corso dei decenni, mentre “Storia a fumetti della canzone italiana”, “Cuori Solitari” e “Ogni volta che sono Vasco” sono i titoli di alcuni dei suoi libri più apprezzzati dal pubblico.

L’introduzione e i testi del volume – godibile, divertito e divertente – sono firmati da Franco Zanetti, direttore di Rockol.it e tra i massimi esperti italiani di Beatles, a cui ha dedicato volumi come il “Libro bianco su tutte le canzoni dei Fab Four” e “Sgt. Pepper – La vera storia”, firmato con Riccardo Bertoncelli. “All together now” è, invece, il testo/contributo di Enzo Gentile, che arricchisce “Comic Submarine”: un viaggio nella vista e nel suono dei Beatles…a bordo di un sottomarino giallo, naturalmente!