John Krasinski tornerà su Amazon anche con Jack Ryan 4: lo streamer ha appena rinnovato lo spy drama per una quarta stagione, ancor prima del debutto della terza che ha recentemente concluso la sua produzione e dovrebbe uscire nel 2022.

Jack Ryan 4 potrebbe arrivare su Amazon nel 2023, se la produzione della terza e della quarta stagione proseguissero senza soluzione di continuità. Sono passati due anni da quando la seconda stagione è stata diffusa dalla piattaforma nell’ottobre 2019: l’anno seguente la produzione era stata interrotta a causa della pandemia, con inevitabili ritardi nelle riprese, fino a ricominciare nel 2021.

Jack Ryan 4 potrà contare anche su una new entry già molto nota al pubblico internazionale: si tratta della star della prima stagione di Narcos: Messico, spin-off della serie sul narcotraffico di Netflix, Michael Peña. Non è ancora chiaro quale personaggio interpreterà nello show, ma dovrebbe apparire in più episodi. Peña, oltre ad interpretare in Narcos l’agente della DEA Kiki Camarena realmente esistito, è anche il volto di Luis in Ant-Man della Marvel, incluso l’imminente Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Inoltre è anche l’interprete di Terrance Mendoza nel film Tom & Jerry del 2021.

Jack Ryan 4 continuerà a raccontare i personaggi dell’immaginario “Ryanverse” creato da Tom Clancy: la serie l’analista della CIA Ryan mentre è costretto a lasciare il suo comodo lavoro d’ufficio per scendere in campo dopo aver scoperto un complotto internazionale di vasta portata. La prima stagione, diretta dal co-creatore Carlton Cuse (già produttore esecutivo di Lost) aveva debuttato su Amazon nell’estate del 2018. La terza in arrivo nel 2022 vedrà Ryan come un fuggitivo dopo essere stato coinvolto suo malgrado in una grossa cospirazione: costretto alla clandestinità, inseguito dalla CIA e dalla fazione canaglia internazionale che ha scoperto, il protagonista attraversa l’Europa mentre cerca di salvarsi la vita e prevenire l’insorgere di un conflitto globale.