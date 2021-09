Il Samsung Galaxy A02 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo software è attualmente in fase di lancio in Russia, ed arriverà presto in altri mercati. L’upgrade porta anche le patch di sicurezza di settembre 2021, in grado di risolvere più di 50 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. Il colosso di Seul ha rilasciato il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A02 con versione firmware A022GDXU2BUI3, contraddistinto da Android 11 con One UI 3.1.

Il pacchetto firmware include anche nuove funzionalità, come le autorizzazioni una tantum, le chat bubbles, il ripristino automatico delle autorizzazioni, un’interfaccia utente del tutto rinnovata, più widget per la schermata di blocco, app stock migliorate ed una ridisegnata sezione ‘Device Care‘. Potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 11 per il Samsung Galaxy A02 (al momento previsto solo per il mercato russo) seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Vi ricordiamo che il colosso di Seul aveva lanciato il device all’inizio di quest’anno con a bordo la One UI 2 basata su Android 10. Il telefono potrebbe anche ricevere l’aggiornamento ad Android 12 il prossimo anno, corrispondente forse all’ultima major-release per esso prevista. In ogni caso, dovrebbe far piacere apprendere della disponibilità di Android 11 con patch di sicurezza di settembre 2021, anche se per adesso solo in Russia: nelle prossime settimane, il Samsung Galaxy A02 riceverà senz’altro l’upgrade in altri mercati, per la gioia dei suoi possessori. A notifica avvenuta, abbiate cura che la batteria abbia una percentuale residua superiore al 50%, magari effettuando prima anche un backup dei vostri dati (che non verranno cancellati, ma che potreste dover ripristinare nel peggiore dei casi). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.