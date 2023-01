Il colosso di Seul ha spinto l’aggiornamento di Android 13 (One UI 5.0) sui suoi smartphone e tablet a un ritmo molto veloce. La società sudcoreana non solo ha implementato l’ultima versione del sistema operativo a bordo dei suoi smartphone di punta in un lasso di tempo record, ma lo ha anche offerto ai modelli entry-level praticamente subito. Tuttavia, c’è un dispositivo che finora non ha nemmeno ricevuto il sistema operativo Android 12, il Samsung Galaxy A02.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il prodotto è stato rilasciato quasi due anni fa con Android 10 (One UI 2.0). Nell’arco di due anni, il telefono ha ricevuto solo una nuova versione del sistema operativo, ovvero Android 11 (One UI 3.1.1). Considerando che il telefono dovrebbe ricevere due nuove versioni del sistema operativo, avrebbe dovuto ricevere Android 12 molto tempo fa.

Non è che il colosso di Seul trascuri gli smartphone entry-level quando si tratta di aggiornamenti software: l’azienda asiatica ha rilasciato l’aggiornamento di Android 12 a bordo di smartphone ancora più convenienti del Samusng Galaxy A02, come il Samsung Galaxy A01. Ecco perché è un mistero il motivo per cui la società sudcoreana non stia rilasciando nuove versioni del sistema operativo sul Samsung Galaxy A02. Considerando che anche il Samsung Galaxy A01 ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 molto tempo fa, riteniamo che non sia giusto nei confronti dei possessori del Samsung Galaxy A02 essere ancora bloccati ad Android 11. Speriamo che il produttore asiatico comprenda il fastidio degli utenti e che possa presto offrire l’aggiornamento ad Android 12 o Android 13 al dispositivo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

