La CBS sta sviluppando un reboot di Dead Drop Diva, stavolta con un protagonista maschile e una trama che metterà al centro le differenze di genere nella società contemporanea. In onda tra il 2008 e il 2014 su Lifetime, trasmessa in Italia da La7, le cinque stagioni della serie hanno avuto per protagonisti Brooke Elliott con Margaret Cho, April Bowlby, Kate Levering, Jackson Hurst e Josh Stamberg.

Il reboot di Dead Drop Diva avrà una trama simile all’originale, ma con alcune correzioni: la serie del 2008 raccontava le vicende tragicomiche di un’aspirante modella che, dopo un’incidente d’auto, si era reincarnata in una brillante e formosa avvocatessa recentemente scomparsa, scoprendo nei suoi panni talenti che non sapeva di avere.

Il reboot di Dead Drop Diva, invece, avrà un protagonista maschile e si intitolerà Drop Dead Dave: scritto da Josh Berman e diretto da Jamie Babbit, racconterà la storia analoga di Dave, avvocato rinomato ma superficiale che muore in uno strano incidente. Quando la sua anima viene trasferita nel corpo di Rita, avvocatessa di successo ma tormentata della Generazione X, Dave è costretto a vivere come una donna e sviluppare una prospettiva per lui completamente inedita sulla vita, l’amore e l’identità.

Il reboot di Drop Dead Diva si concentrerà più sui temi dell’identità di genere che sulla body positivity, a differenza della serie originale nata proprio con lo scopo di smontare il mito della bellezza come obiettivo di vita e sinonimo di successo. La serie ha guadagnato diversi GLAAD Awards per il suo impegno nella decostruzione degli ideali estetici di Hollywood in tv.

Per ora CBS ha ordinato un episodio pilota del reboot di Drop Dead Diva, per il quale non è stato ancora annunciato un cast: dalla valutazione del primo episodio, l’emittente deciderà se ordinare una stagione completa.