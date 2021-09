Il tour di Mahmood si terrà nel 2022, sono posticipati tutti i concerti inizialmente in programma per il 2021 ed attesi tra i mesi di novembre e dicembre.

Non seguirà il calendario comunicato in precedenza la tournée live di Mahmood e vengono oggi rimandati tutti i concerti in programma sia in Italia che all’estero.

Alla luce delle vigenti norme legate alla capienza delle venue, le date del tour di Mahmood nei club in Italia e nelle principali città europee è rimandato.

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Ciò significa che con i biglietti già acquistati è possibile prendere parte ai nuovi concerti a patto di verificarne la corrispondenza nel calendario qui sotto.

Nello specifico, per le date italiane, previste inizialmente tra il 16 novembre e il 24 novembre dicembre il recupero è in programma tra l’11 maggio 2022 e il 22 maggio.

Per quel che riguarda il doppio live all’Alcatraz di Milano, i biglietti acquistati per il 23 novembre potranno essere utilizzati per l’accesso al concerto del 17 maggio 2022 mentre quelli recanti la data del 24 novembre 20021 potranno essere usati per accedere al concerto del 18 maggio prossimo. Mahmood sarà a Napoli il 22 maggio e a Venaria (TO) il 13 maggio.

La tournée italiana inizierà da Firenze l’11 maggio e farà tappa a Roma il 21 maggio.

Il tour di Mahmood nel 2022

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Mercoledì 11 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021)

Venerdì 13 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021)

Sabato 14 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021)

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021)

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021)

Domenica 22 maggio 2022 – Casa della Musica, Napoli (recupero del 12/11/2021)

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)