Il catalogo delle serie tv Prime Video ad agosto 2021 si riempie di tante novità. In questo mese estivo ritroviamo Modern Love, mentre la piattaforma di Amazon propone, in esclusiva per l’Italia, la miniserie con Nicole Kidman Nove Perfetti Sconosciuti.

Scopriamo tutti i titoli delle serie tv Prime Video ad agosto 2021.

Il mese sulla piattaforma Amazon inizia il 6 agosto con Cruel Summer, un thriller psicologico, che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista. Nel cast anche Sarah Drew di Grey’s Anatomy.

Si prosegue il 13 agosto con Modern Love 2, secondo capitolo della serie antologica che racconta storie d’amore e di relazioni messe in scena in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate all’omonima rubrica del New York Times. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L’esplorazione della sessualità.

Sempre il 13 agosto è disponibile Star Trek: Lower Decks 2, serie animata ambientata nell’universo di Star trek che si svolge nel 2.380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che ad avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. Gli episodi saranno disponibili settimanalmente.

Il 20 agosto, gli abbonati troveranno Nove Perfetti Sconosciuti. Basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty – bestseller del New York Times - Nove perfetti sconosciuti è prodotta dal team di Big Little Lies e interpretato da Nicole Kidman e Melissa McCarthy al loro primo progetto insieme. La serie drama è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Dal 27 agosto arriva in esclusiva Kevin Can F**K Himself, che segue la storia di Allison McRoberts, una donna che ci sembra di conoscere da una vita: il prototipo della moglie da Sitcom. È bella e sa prendere bene le battute anche quando sono indirizzate a lei, ed è sposata con un tizio che ha vinto la lotteria dei matrimoni. La seguiamo nel momento in cui apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita. Kevin Can F**K Himself rompe le convenzioni e mescola la commedia in studio con il realismo della camera a spalla per farci chiedere: di chi e di cosa abbiamo riso per tutti questi anni?

Infine, sempre il 27 agosto sarà disponibile la seconda stagione di Fernando, con 4 nuovi episodi che seguono il celebre pilota spagnolo Fernando Alonso durante il suo attesissimo ritorno in F1 con la Renault. La docuserie offrirà ai clienti Prime Video una panoramica dell’arduo percorso e delle grandi sfide affrontate dal pilota spagnolo dentro e fuori dalla pista per tornare a competere ai più alti livelli dopo due anni di assenza.