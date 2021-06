Arriva Cruel Summer su Prime Video, l’attesa serie thriller psicologica dalla casa di produzione indipendente Entertainment One (eOne) e da Iron Ocean Productions. I dieci episodi saranno disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Amazon da venerdì 6 agosto in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada.

Tra i produttori esecutivi Jessica Biel e Michelle Purple (The Sinner), con il creatore ed executive producer Bert V. Royal (Easy A) e con la showrunner e produttrice esecutiva Tia Napolitano (Grey’s Anatomy, Station 19).

Cruel Summer è una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista per permettere al pubblico di scoprire da quale parte stare.

Nel cast, Olivia Holt nel ruolo di Kate Wallis, una ragazza popolare che scompare senza lasciare traccia; Chiara Aurelia è Jeanette Turner, una ragazza nerd che prende il sopravvento sulla vita di Kate dopo la sua scomparsa; Froy Gutierrez è Jamie Henson, l’interesse amoroso reciproco di Jeanette e Kate; Harley Quinn Smith nei panni di Mallory Higgins, una delle migliori amiche di Jeanette prima della sua ritrovata popolarità; Brooklyn Sudano è Angela Prescott, proprietaria di un bar; Blake Lee è Martin Harris, il nuovo vice-preside della Skyline High School; Allius Barnes è Vince Fuller, uno dei migliori amici di Jeanette prima della sua ritrovata popolarità; Nathaniel Ashton è Ben Hallowell, il migliore amico di Jamie; Michael Landes è Greg Turner, il padre di Jeanette e Derek.

Il cast si completa con Sarah Drew, la April Kepner di Grey’s Anatomy, qui nei panni di Cindy Turner, la madre di Jeanette e Derek; e Barrett Carnahan nella parte di Derek Turner, il fratello maggiore di Jeanette.

Di seguito invece il trailer di Cruel Summer su Prime Video in italiano: