La nazionale New Dreams a Cervia scende in campo, o meglio in spiaggia, a favore della Fondazione Marco Simoncelli. Il torneo di beach Soccer si terrà presso la spiaggia privata BLECK 2.10 del Grand Hotel

ore 16.00; l’ingresso è a pagamento e costa 10 €.

Tanti gli artisti, i musicisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno aderito all’associazione New Dreams. Tra questi, a Cervia ci saranno: Boro Boro, Andrea Damante, Shade, Andrea Zelletta, Federica Carta e Mydrama, Valerio Mazzei, Briga, Random, Alice De Bortoli, Diego Lazzari, Matt & Bise.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno interamente devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli nata a favore dei soggetti più deboli, sostenendo progetti umanitari in ricordo di Sic, il campione prematuramente scomparso a causa di un incidente sul circuito di Sepang, in Malesia, il 23 ottobre 2011

“Sono felice che si sia mosso qualcosa e che stiamo tornando ad organizzare eventi quasi come prima della pandemia. Sono felice di ricominciare proprio con l’Associazione New Dreams, con qualcuno di loro collaborammo già in passato. Oltretutto sono orgoglioso che questo avvenga sul lungomare di casa nostra, la Romagna!”, le parole di Paolo Simoncelli, papà di Sic.

L’Associazione New Dreams è la nuova realtà di artisti, musicisti, cantanti, personaggi televisivi, influencers e social star che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali per raccolte fondi solidali i cui proventi saranno devoluti interamente a sostegno di progetti sociali, nelle zone dove in cui si terranno gli eventi. Il primo è proprio quello di Cervia.

“Siamo molto contenti di supportare il progetto della Fondazione Simoncelli in merito alla realizzazione del Centro Diurno per ragazzi con disabilità cognitiva e con disturbo dello spettro autistico. Il senso primario della New Dreams, grazie al supporto di influecer, youtubber, artisti e personaggi del mondo della televisione, è quella avvicinare i giovani alle tematiche sociali”, dice Marco Filadelfia, direttore artistico della New Dreams.

L’appuntamento con New Dreams a Cervia verrà tramesso in diretta sui canali social dell’Associazione.