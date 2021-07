Incredibile, ma vero! Se siete interessati all’acquisto di un Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando Alexa allora non potete assolutamente perdervi la super offerta che Amazon propone oggi 12 luglio, e fino ad esaurimento scorte, al prezzo di 19,99 euro (anziché di 29,99 euro di listino). La confezione della chiavetta per lo streaming dell’azienda di commercio di Seattle include tutto ciò che vi occorre per configurarla ed iniziare subito a guardare tutti i vostri contenuti preferiti. L’Amazon Fire TV Stick Lite, la cui potenza supera il 50% quella del modello 2019, è in grado di offrire una visione streaming molto più rapida in Full HD e consente di aprire le app in maniera ancora più veloce.

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite... La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare contenuti...

Con il telecomando di Amazon Fire TV Stick Lite l’utente, tenendo premuto il tasto microfono, potrà chiedere ad Alexa di cercare, far partire oppure controllare la riproduzione dei tantissimi contenuti a disposizione, come film, serie TV, applicazioni e giochi. L’assistente vocale di Amazon sarà in grado di riprodurre anche la musica, rispondere alle domande, leggere le recenti notizie, controllare le previsioni del meteo ed impostare una sveglia.

Grazie a questa chiavetta streaming, i clienti abbonati al servizio Amazon Prime avranno accesso a tutti i contenuti preferiti e presenti su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV e altri servizi, oppure sarò loro permesso di guardare in streaming notiziari, eventi sportivi o programmi TV. Si avrà anche accesso a tantissimi titoli HDR, così come all’ascolto di milioni di brani da servizi musicali come Amazon Music e Spotify. Insomma, questo e tanto altro ancora non potete perderlo: approfittate dell’offerta di oggi 12 luglio relativa all’Amazon Fire TV Stick Lite (provvista di telecomando) al prezzo di 19,99 euro, venduta e spedita dall’e-commerce. Per gli iscritti a Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.