La maestra Margherita di Ermal Meta è morta. Non c’è più. Lo comunica l’artista sui social condividendo uno scatto dell’anziana donna e uno della sua classe, insieme a lei.

“La maestra Margherita non c’è più. Mi ero promesso di andarla a trovare il giorno dopo il concerto che farò in Albania questa estate”, le parole di Ermal Meta sui social nella giornata di ieri. Avrebbe voluto salutarla in occasione del suo concerto in programma in Albania per questa estate ma non ha fatto in tempo. La maestra si è spenta in questi giorni.

“Avrei voluto abbracciarla e ringraziarla”, scrive, ricordando quello sguardo dolce e quel modo ddi fare particolarmente amorevole della maestra Margherita. “Sono sicuro che avrei trovato lo stesso sguardo dolce che incontravo ogni volta che entravo in classe e non poterlo fare più mi fa male”, aggiunge il cantante che lascia sui social il suo addio per la maestra nel ringraziarla per ogni carezza che ha lasciato sui suoi lividi.

“Ciao maestra, i tuoi bambini ti salutano e io ti ringrazio per le tue carezze su ogni mio livido”, la conclusione del messaggio di Ermal Meta che la sua maestra Margherita l’ha inserita anche in una canzone.

Nel brano Vietato Morire, presentato al Festival di Sanremo 2017, Ermal Meta cantava infatti “29 bambini e la maestra Margherita” nel ricordo della sua classe della scuola elementare. “Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero”, cantava Ermal Meta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ottenendo un terzo posto sul podio.

Ermal Meta ricorda la maestra Margherita: