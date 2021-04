Honor 9A sta ricevendo un nuovo upgrade, corrispondente alla numero build 3.1.0.194 della MagicUI. Il pacchetto introduce le patch di sicurezza di marzo 2021, con discrete novità software per il dispositivo. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’aggiornamento è in fase di rilascio via OTA (Over-The-Air) in Francia, ma siamo certi non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche in Italia. Vi ricordiamo che Honor 9A è uno dei medio-gamma più recenti del produttore cinese, che da qualche mese agisce in via indipendente da Huawei, per via del ban USA che ha purtroppo costretto l’OEM a vendere il suo sub-brand.

Tenetevi pronti a ricevere l’aggiornamento 3.1.0.194 sul vostro Honor 9A, potendolo scaricare come meglio credete, sia sotto rete Wi-Fi (scelta sempre preferibile) o tramite la rete cellulare del vostro operatore telefonico (il peso del pacchetto è esiguo, pari a 108MB, quindi non perdereste comunque un gran quantitativo di dati). Honor 9A viene spinto dal processore MediaTek Helio P22 MT6762R (4x 2.0 GHz Cortex-A53 + 4x 1.5 GHz Cortex-A53), con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Il telefono vanta uno schermo IPS LCD da 6.3 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel a 278ppi, ed include una tripla fotocamera posteriore con sensori da 13 + 5 + 2MP. Non mancano le connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2 con A2DP/LE, microUSB 2.0, NFC e A-GPS, GLONASS e BeiDou. Molto buona anche la capacità della batteria, da ben 5000mAh.

Honor ha grandi aspirazioni per il prossimo futuro, tanto che nel corso del 2021 faremo la conoscenza del suo primo smartphone pieghevole, presumibilmente chiamato Honor Magic X (di cui vi abbiamo meglio parlato in questo articolo). I possessori di Honor 9A devono comunque sapere che ben presto il proprio terminale verrà aggiornato alle patch di sicurezza di marzo 2021 come prosecuzione del lavoro di sviluppo software ad esso dedicato.