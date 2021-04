Non sono stati tanti i dispositivi lanciati da Honor da che il brand è stato venduto da Huawei per le incessanti restrizioni imposte dal ban USA. Tuttavia, l’azienda starà sicuramente lavorando sulle migliori tecnologie, come dimostrano i recenti rapporti. Stando a quanto riportato da ‘gizchina.com‘, Honor rilascerà il suo primo smartphone pieghevole nella seconda metà dell’anno: gli sarà dato il nome di Honor Magic X (il fornitore dello schermo sarà Visionox).

Lo stile non sarà molto diverso da quello di Huawei. La nuova società non è cambiata tanto in termini di operazioni (anche se resta da vedere se la nuova realtà sarà capace di tenere il passo con gli standard di Huawei). Secondo le più recenti speculazioni il dispositivo pieghevole dovrebbe arrivare ufficialmente sul mercato a metà anno, intorno al prossimo mese di giugno (cui ormai non manca molto). Tuttavia, non si escludono possibili ritardi, nell’eventualità relativi alla carenza di offerta che sta interessando l’intero mercato mobile. La serie Honor Magic andrà a competere con la gamma Huawei Mate, e comprenderà diversi prodotti, tra cui smartphone, tablet, laptop, orologi intelligenti, e così via dicendo.

Honor potrebbe trarre il meglio dell’esperienza fatta sotto la guida di Huawei, e tradurla a dovere a bordo dei suoi prossimi prodotti, di cui l’Honor Magic X potrebbe configurarsi come il massimo esponente (si tratta pur sempre del primo smartphone pieghevole realizzato da azienda indipendente). Per adesso non ci sono altre indiscrezioni, ma contiamo di fornirvene altre quanto prima (del resto, se il dispositivo verrà presentato realmente a giugno le fughe di notizie inizieranno presto a girare). Voi potreste prendere in considerazione il terminale qualora la tecnolgia si rivelasse all’altezza ed il prezzo non essere proibitivo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.