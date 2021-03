L’iniziativa Tech Is Pink di MediaWorld sta entrando nel vivo: le offerte sono valide sia online che nei negozi fisici aderenti. La promozione celebra il lato rosa della tecnologia, e resterà valida fino al 14 marzo. La nota catena di elettronica ha dichiarato di sostenere con orgoglio ‘GirlsTech‘, che si batte per la realizzazione di un futuro più incluso del genere femminile nel mondo STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). Il gender gap è un fenomeno da contrastare a più livelli, e non soltanto attraverso la semplice informazione: serve, per prima cosa, la formazione, da cui la nascita di un progetto di corsi online di 4 mesi di 270 euro complessive dedicato alle giovani donne dai 7 ai 18 anni. Un’iniziativa senz’altro lodevole, che MediaWorld ha deciso di sposare fortemente.

Tornando alle offerte della promozione Tech Is Pink, in offerta troviamo prodotti del calibro di iPhone 12 e iPhone 12 Pro, vostri nel taglio da 128GB al prezzo di 899 e 1159 euro rispettivamente. Ci sarebbe anche iPhone 11, sempre da 128GB, a 699 euro, oppure iPhone XR da 64GB a 549 euro. Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 256GB potrete pagarlo 1279 euro. L’iniziativa Tech Is Pink di MediaWorld, che ricordiamo essere valida fino al 14 marzo, abbassa anche il prezzo del Huawei P40 Lite E (129,99 euro) e dello Xiaomi Mi 10T Lite 5G (6GB di RAM e 128GB di memoria interna), vostro a 288,99 euro.

La proposta si estende anche ai wereable: il prezzo di Apple Watch Series 3 GPS da 38mm in alluminio scende a 189,99 euro, mentre quello di Apple Watch Series 6 GPS da 40mm si attesta a 399 euro. In promozione anche le Samsung Galaxy Buds+ con Samsung Galaxy Fit 2 a 149,98 euro (potete consultare l’elenco completo delle offerte a questa pagina). Le proposte vi hanno stuzzicato o vi aspettavate per caso di più? Fatecelo sapere lasciandoci un commento attraverso il box qui sotto.