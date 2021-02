Negli anni ’90 è stato un vero e proprio cult e ora sta per tornare sugli schermi. La Lotus Production ha annunciato di essere al lavoro sul reboot di Fantaghirò, serie fantasy diretta da Lamberto Bava e ispirata a una fiaba adattata da Italo Calvino.

La saga televisiva, in onda su Canale 5 e replicata diverse volte nel corso degli anni sotto le vacanze natalizie, è stata un vero e proprio cult e ha lanciato attori come Alessandra Martines, volto iconico di Fantaghirò, e Kim Rossi Stuart nei panni del suo amato Romualdo.

Rivedremo le due star anche nel reboot di Fantaghirò? Le cose non stanno proprio così. La compagnia Lotus Production si occuperà del nuovo progetto televisivo insieme ai White Rabbits, che stanno sviluppando la sceneggiatura, mentre la regia è affidata a Nicola Abbatangelo. Il reboot si propone come una nuova versione live action in cui pare vedremo altri attori interpretare gli iconici personaggi della principessa Fantaghirò, il re Romualdo, la Strega Nera, la Strega Bianca e tutti gli altri.

Il titolo scelto per il progetto è Fantaghirò: la regina dei due Regni e, come si legge sul comunicato, “è ispirata anch’essa alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino”. Al momento non si hanno informazioni sul cast e se ritroveremo la Martines e gli altri attori della saga originale.

Fantaghirò è andata in onda dal 1991 al 1996 in cinque miniserie televisive, tutte dirette da Lamberto Bava con le musiche di Amedeo Minghi. La storia è incentrata su una principessa ribella, Fantaghirò appunto, terza figlia del Re che per risolvere l’eterno conflitto con un nemico di un regno vicino, sfida il re Romualdo a duello. Ovviamente, una volta venuto a conoscenza della vera identità del suo sfidante, tra lui e Fantaghirò nascerà l’amore.

La quinta e ultima miniserie è quella che ha deluso maggiormente i fan della saga poiché la trama aveva completamente stravolto la storia originale. Inoltre, Kim Rossi Stuart aveva già da tempo aveva deciso di lasciare la saga televisiva.

Il reboot di Fantaghirò piacerà ai fan?