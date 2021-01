Dopo tante versioni cinematografiche Il Grande Gatsby diventa una serie tv: il romanzo di Francis Scott Fitzgerald del 1925 dimostra ancora una volta la sua immortalità con un nuovo progetto, un adattamento televisivo che sarà prodotto da A + E Studios e ITV Studios America e realizzato dal creatore di Vikings Michael Hirst.

Lo showrunner sta già lavorando alla rivisitazione de Il Grande Gatsby per il piccolo schermo, che sarà una versione “più inclusiva” del fortunato romanzo dal punto di vista etnico, dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, perché declinata sul racconto della vita delle comunità afro-americane di New York negli anni ’20 così come della loro cultura musicale.

Tra i produttori della serie ispirata a Il Grande Gatsby ci sarà anche il bisnipote di Francis Scott Fitzgerald, Blake Hazard. Lo scopo del progetto è quello di far rivivere un classico rendendolo anche una metafora dell’attualità, onorandone l’eredità ma anche ampliandone l’universo narrativo con una più ampia esplorazione dei personaggi femminili, come ha spiegato il creatore della serie parlandone per la prima volta a The Hollywood Reporter.

Mi sembra di aver vissuto con Gatsby per la maggior parte della mia vita: prima leggendolo a scuola, poi insegnandolo a Oxford negli anni ’70, e poi rileggendolo periodicamente da allora. È ancora fresco come quando è apparso, ha persino acquisito peso e rilevanza. Ora, con gli Stati Uniti che cercano di reinventarsi ancora una volta, è il momento perfetto per guardare con nuovi occhi a questa storia senza tempo ed esplorarne personaggi famosi e iconici dal punto di vista moderno di genere, razza e orientamento sessuale.

Si tratta del primo adattamento rivisitato per la tv dopo le quattro versioni cinematografiche dell’opera di Fitzgerald: dopo la prima versione muta del 1926 e quella del 1949, le più famose pellicole dedicate a Il Grande Gatsby sono quella del 1974 diretta da Jack Clayton e sceneggiata da Francis Ford Coppola, interpretata da Robert Redford e Mia Farrow, e la più recente del 2013 di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan.

Al momento il format del creatore di Vikings non ha ancora un distributore, ma certamente non faticherà a trovare una piattaforma o un’emittente interessata a questa rilettura de Il Grande Gatsby e dei ruggenti anni ’20 così egregiamente e vocati da Fitzgerald da un punto di vista multiculturale.