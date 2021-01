L’arrivo di Star Trek: Lower Decks su Prime Video segna il debutto del nuovo progetto di Mike McMahan, creatore di Rick e Morty e Solar Opposites. La serie animata in dieci episodi, disponibile dal 22 gennaio, è ambientata nel 2380 e racconta le vicende dell’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos.

Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono bilanciare la vita sociale e quella professionale, quest’ultima costellata di difficoltà dal momento che l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. L’equipaggio della Flotta Stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos comprende il guardiamarina Beckett, con la voce di Tawny Newsome; il guardiamarina Brad Boimler, con la voce di Jack Quaid; il guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il guardiamarina Rutherford, con la voce di Eugene Cordero.

Tra i personaggi della Flotta Stellare c’è anche l’equipaggio del ponte con il capitano Carol Freeman, con la voce di Dawnn Lewis; il comandante Jack Ransom, con la voce di Jerry O’Connell; il tenente Shaxs, con la voce di Fred Tatasciore e il Dottor T’Ana, con la voce di Gillian Vigman. Nella serie anche alcuni camei degli attori di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard, come Jonathan Frakes e Marina Sirtis.

La serie è prodotta da CBS Eye Animation Productions, nuova divisione animazione dei CBS Studios; Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. La Secret Hideout’s di Alex Kurtzman e Heather Kadin, e la Roddenberry Entertainment’s di Rod Roddenberry e Trevor Roth, e Katie Krentz (219 Productions) sono produttori esecutivi insieme al creatore e showrunner Mike McMahan.

Aaron Baiers (Secret Hideout), che ha coinvolto McMahan nel progetto, ricopre il ruolo di coproduttore esecutivo. Titmouse (Big Mouth), la casa di produzione indipendente già vincitrice di un Emmy, è lo studio che ha curato l’animazione della serie. Negli Stati Uniti Star Trek: Lower Decks va in onda su CBS All Access, mentre a livello internazionale è distribuita da ViacomCBS Global Distribution Group.

In un’intervista ad Animation Magazine, McMahan ha promesso che in questa serie troverete tutto quello che potreste aspettarvi da Star Trek. Misteri, avventura, etica, onestà e moralità. Siamo molto attenti a non rompere nulla. Non prendiamo in giro in alcun modo il franchise di Star Trek, e Lower Decks si inserisce adeguatamente nella linea temporale delle altre serie e degli altri film del franchise.

Per mantenere questa promessa la Star Trek: Lower Decks di Prime Video ha dovuto elaborare personaggi che non minassero in alcun modo i volti storici della galassia di Star Trek, e l’unica soluzione è stata crearne di nuovi. Dovevano avere punti di vista capaci di creare tensione e situazioni comiche. Ambientare la serie in una parte vista solo per alcuni istanti in pochi episodi – nei nostri “lower decks” lavorano solo le persone meno importanti dell’equipaggio – ci ha permesso di farlo.

Questo il trailer di Star Trek: Lower Decks, su Prime Video dal 22 gennaio: