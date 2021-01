La vicenda del furto dei dati che ha coinvolto ho. Mobile non si è ancora del tutto risolta: il gestore virtuale di Vodafone sta cercando di recuperare rigenerando i codici seriali per evitare il rischio di SIM swapping. Finora, per conoscerne il nuovo seriale ICCID utile, tra le altre cose, per effettuare la portabilità del numero ad un altro gestore telefonico, bisognava avere credito per l’invio dell’SMS di richiesta al numero dedicato ‘3424072211‘ con scritto ‘seriale‘ (cosa che sappiamo essere possibile solo in presenza di credito positivo sulla SIM da parte il messaggio; in caso contrario, l’SMS non potrà essere inviato), secondo le istruzioni indicate in questo articolo.

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, a partire dall’11 gennaio l’operatore ha concesso anche ai clienti senza credito la possibilità di inviare il messaggio di richiesta al suddetto numero, così da ottenere il nuovo codice seriale ICCID di 19 cifre assegnato da ho. Mobile all’indomani del furto dei dati che l’ha purtroppo coinvolto. Per tutte le altre informazioni sarà possibile contattare il numero dedicato al ‘421118‘.

Una vicenda davvero brutta, che ha esposto migliaia e migliaia di utenti al pericolo di SIM swapping, almeno finché il gestore virtuale controllato da Vodafone non ci ha messo una pezza attraverso il cambio automatico del codice seriale ICCID di 19 cifre (le SIM nei negozi fisiche erano state esaurite in pochi giorni, non consentendo a tutti di operare il cambio). A questo punto speriamo che tutti voi nostri lettori abbiate provveduto a preservare il nuovo codice seriale ICCID della SIM ho. Mobile in suo, così da non correre più alcun rischio (i dati personali sono importanti, bisogna tenerli sotto chiave). Se avete problemi da segnalarci o domande da volerci fare, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.