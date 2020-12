Il revival di Una Mamma per Amica debutta oggi, 20 novembre, su La5 con il primo dei quattro appuntamenti previsti in quella che possiamo definire una nuova stagione, molto probabilmente l’ultima della serie. Le ragazze Gilmore si ritrovano a Stars Hollow, 10 anni dopo, e a quel punto Lorelai aspetta Rory, diventata giornalista, di ritorno da Londra. Luke, a casa, sta cucinando, e riceve la visita di Paul, il nuovo compagno di Rory. Luke e Lorelai non sono affatto cambiati, a differenza di Rory, che confesserà alla madre di temere per il suo futuro adesso che il suo nuovo capo, in quel di Londra, ha deciso di licenziarla.

Partirà da qui il nuovo corso del revival di Una Mamma per Amica che andrà in onda anche domenica prossima, 27 dicembre, su La5, salvo cambiamenti, con l’arrivo dell’International Food Festival che mette gli abitanti in pieno fermento. Intanto, al Dragofly Inn alloggiano degli attori poco noti, e Michael ne è infastidito perché preferirebbe ospitare in hotel attori di “serie-a”. A quanto pare, però, ma le camere mancano di quel comfort che loro ricercano e questo lo fa diventare una seconda scelta. Il Dragonfly Inn ha una nuova cuoca, Rachael Ray, ma forse non riuscirà a rimanere a lungo.

Domenica + Natale + Gilmore Gilrs = Un sogno 😍 #UnaMammaPerAmica vi aspetta questa sera, in prima visione su #La5, con il primo appuntamento del revival 💕 Pubblicato da LA5 su Sabato 19 dicembre 2020

A quel punto rimarranno ancora all’appello due puntate che ci terranno compagnia per tutte le feste e, in particolare, andranno in onda il 3 e il 10 gennaio, sempre ascolti e cambiamenti permettendo. Le ragazze Gilmore sapranno intrattenere il pubblico in queste settimane o il revival deluderà anche il pubblico italiano che ha atteso la messa in onda in chiaro come ha fatto con quello americano?

La risposta arriverà solo questa sera con il debutto della prima maxi puntata in onda dalle 21.10 su La5 e di cui, al momento, non è prevista una replica.