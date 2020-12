Dopo un primo slittamento e un’ulteriore settimana di attesa, finalmente il revival di Una Mamma per Amica debutta su La5 con la prima delle quattro maxi puntate che compongono il riuscito esperimento Netflix. Le ragazze Gilmore torneranno in quei luoghi che tanto cari ci sono stati e andranno incontro ai personaggi che abbiamo imparato ad amare. L’appuntamento è fissato per domani, 20 dicembre, nel prime time di La5 con Una mamma per amica – Di nuovo insieme. La trama prenderà il via con il ritorno a Stars Hollow di Rory che, dopo aver pubblicato un articolo sul New Yorker, deve decidere cosa fare del suo futuro.

Intanto, Emily deve gestire emotivamente la recente morte di suo marito mentre Lorelai e Michel devono trovare uno chef per sostituire Sookie alla locanda. Insieme alle ragazze Gilmore, Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel, tutto il cast principale e secondario tornerà nei propri ruoli eccetto Edward Herrmann, Richard Gilmore, venuto a mancare nel 2014.

Al cast si uniranno anche Melissa McCarthy e Milo Ventimiglia, e ci sarà un cameo di Paul Anka e guest come Dan Bucatinsky, Julia Goldani Telles, Peter Krause, Thurston Moore e Kim Gordon dei Sonic Youth.

A Stars Hollow, ritroviamo dopo 10 anni Lorelai e Rory dove le avevamo lasciate. Lorelai aspetta Rory, diventata giornalista, di ritorno da Londra. Luke, a casa, sta cucinando, e riceve la visita di Paul, il nuovo compagno di Rory. Luke e Lorelai non sono affatto cambiati, a differenza di Rory, che confesserà alla madre di avere paura per il futuro. Rory si vede con Logan e lavora a un libro per l’eccentrica Naomi. I due hanno una relazione aperta: lui è fidanzato e Rory fa coppia con Paul, ma quando il suo capo la licenzia, riflette sulla sua carriera e sulla sua vita sentimentale. Sarà l’incontro con Jess a incoraggiarla a scrivere un libro sulla sua vita.

Cos’altro succederà nelle quattro puntate del revival di Una Mamma per Amica?