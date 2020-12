Si è tenuto stamattina l’incontro stampa con il cast di Tutti per 1 – 1 per tutti, il film natalizio di Sky Cinema che segna il ritorno dei Moschettieri del Re (meno uno); Pierfranceso Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo vestono per la seconda volta i panni di D’Artagnan, Porthos e Athos. Addio invece al quarto componente, l’Aramis interpretato da Sergio Rubini nel film del 2018. Al viene affidata un’altra esilarante missione che intreccerà il destino di due giovani innamorati. Tra mille insidie, i Moschettieri si trovano ad affrontare la loro prova più difficile: scegliere tra l’amicizia o la fedeltà alla Corona.

Il film diretto di nuovo da Giovanni Veronesi è stato girato durante il lockdown; infatti le riprese si sono effettuate tra fine agosto e fine ottobre 2020.

Per Favino è stato “un film fisicamente impegnativo”, anche se è “sempre bello tornare nei panni di questo personaggio”

Al regista è stato chiesto qual è il suo rapporto con i Moschettieri e perché la scelta di mostrarli “anziani”. “Ho letto il libro di Dumas cinque anni fa. Un libro molto difficile, tutti e tre, sono anche molto politici che riguardano l’epoca. A fatica sono andato in fondo perché non conoscevo il ‘600. Il finto Dumas invece, quello delle illustrazioni, l’ho conosciuto da ragazzo. Ho fatto il film con il cast che avevo. Se avessi avuto tre ragazzi forse sarebbe venuto un altro film, però diciamo che fanno molto ridere. Questi supereroi invecchiano con me, e me li porterò dietro finché non si muore tutti!”

Tutti per 1 – 1 per tutti non è propriamente un seguito, come ha spiegato Veronese: “Ci sono gli stessi personaggi ma è un film completamente diverso. Mi piace l’idea di lavorare con gli stessi attori e fare delle cose che ci diverte. Lo prendo sempre come un gioco con delle regole da rispettare. Se potessi farne un altro lo farei, ma ricordate che sono un bugiardo.”

La seconda missione dei Moschettieri è una pellicola che omaggia la libertà e la fantasia, due tematiche estremamente importanti soprattutto per il periodo storico in cui stiamo vivendo. “Per me la fantasia in questo momento è fondamentale e necessaria, ne abbiamo tutti bisogno. È questo il motivo per cui sono contento che questo film esca ora”, ha dichiarato Favino.

“Credo che la fantasia sia un motivo per cui molti di noi fanno questo mestiere”, ha aggiunto Mastandrea. “La libertà è un concetto molto più importante e pesante nella vita delle persone. Che un film abbia questi elementi dentro e li tratti in maniera più o meno ironica, credo che il cinema abbia questo intento. Il film è pieno anche di altri temi. Abbandonare il ruolo per inseguire un ideale.”

Papaleo ha infine concluso: “Posso aggiungere che nella fantasia a volte trovo la mia libertà.”

Giulia Michelini interpreta un personaggio assolutamente originale, la cui storia si intreccia con quella di Porthos. A proposito del ruolo, l’attrice ha affermato: “Mi sono divertita, è stata un personaggio diverso provare ad esplorare una serie di cose. È Da spettatrice sul set è stato un grandissimo spettacolo. […] È stata una prova nuova, sono stata scalza per tutto il film.” Mastandrea ha scherzato sull’eventualità di uno spin-off tra il suo personaggio e quello di Michelini, “potrebbero essere precursori di Bonnie & CLyde”.

Per Veronesi, il film è una commedia goliardica per tutta la famiglia, vista con gli occhi dei bambini “una storia dove sono molto più liberi rispetto a questo momento.”

Tutti per 1 – 1 per tutti va in onda la sera di Natale, 25 dicembre, su Sky Cinema Uno e in streaming su Now TV.