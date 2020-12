FBI 2 e 9-1-1 2 non vanno in onda oggi, 10 dicembre 2020. I rumors che circolavano in rete ormai da oggi pomeriggio si sono concretizzati con l’annuncio ufficiale sui profili social di Rai2. In particolare, sembra che la rete abbia deciso di lasciare spazio all’omaggio a Paolo Rossi e sul profilo Twitter della rete si legge: “In ricordo del grande calciatore, questa sera alle 21.20 su #Rai2 il film “Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai” ⚽ a seguire, alle 23.10 Italia – Brasile, Campionati del Mondo 1982″.

I fan di Paolo Rossi, morto oggi a 64 anni a causa di un tumore ai polmoni, potranno prima ripercorrere le sue orme e poi rivedere uno dei match più amati dagli amanti del calcio.

Le due serie in replica torneranno la prossima settimana o ci sarà modo di vederle già nei prossimi giorni visto che le repliche sono ormai agli sgoccioli e presto ci sarà la pausa natalizia per poi lasciare posto ai nuovi episodi da gennaio. La programmazione deve andare avanti ma, a questo punto, non si capisce niente se la prossima settimana andranno in onda in due serate oppure no, non ci rimane che attendere di capire come cambierà il prime time di Rai2 la prossima settimana tenendo conto che al martedì è fissato l’appuntamento con l’ultima puntata de Il Collegio e che al mercoledì c’è già L’Alligatore. Ci toccherà quindi una doppia puntata tra giovedì e venerdì? Speriamo di scoprirlo un po’ prima per organizzarci e prepararci a vedere o rivedere gli ultimi episodi di 9-1-1 2.