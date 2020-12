Un nuovo virus in India nel 2020? La patologia si è abbattuta con furore sullo stato dell’Andhra Pradesh, dove peraltro l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha fatto registrare un boom di contagiati con più di 800 mila positivi. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, attualmente sono 500 le persone che, nel fine settimana scorso, sono state ricoverate a Eruru, in Andhra Pradesh (nel sud del Paese). I degenti sono negativi al Covid-19, ma presentano pressoché la stessa sintomatologia: occhi bollenti, vomito, crisi epilettiche, perdita di coscienza. Alla Kali Krishna Srinivas, ministro alla salute dello stato, ha richiamato un team di esperti dell’Oms per fare chiarezza sulla situazione.

Non è propriamente corretto parlare di virus

Un parlamentare del Bip, Narasimha Rao, ha fornito ulteriori informazioni alla stampa locale, affermando che dai prelievi del sangue effettuati dall’ospedale Delhi All India Institute of Medical Sciences (Aiims) è stato riscontrato che nella maggior parte dei campioni sono state rinvenute tracce di metalli pesanti, tra cui piombo e nickel. Per farvela breve, non sembrerebbe esserci un vero e proprio nuovo virus in India nel 2020, come qualcuno aveva ipotizzato: la malattia sarebbe arrivata dai metalli pesanti presenti nell’acqua potabile e nel latte, facendo ammalare finora circa 500 persone, attualmente ricoverate nella città di Eluru, in Andhra Pradesh.

Alcuni degenti sono già stati dimessi, mentre purtroppo una persona ha perso la vita. La contaminazione dell’acqua con i metalli velenosi era stata un’ipotesi presa da subito in considerazione, sebbene le autorità locali avessero dapprima insistito sulla sua impraticabilità. Si attendono ulteriori risvolti per mettere un punto definitivo al caso del nuovo virus in India nel 2020, che a questo punto non è neanche giusto chiamare così. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.