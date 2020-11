A metà fra un survival drama e un pigiama party distopico, The Wilds – su Prime Video dall’11 dicembre – schiude l’orizzonte delle serie young adult di Amazon. La storia è quella di un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, costrette a lottare per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le strappa alle rispettive famiglie e a una quotidianità non semplice, relegandole a un’isola deserta e alle sue insidie.

I primi indizi emersi dal trailer di The Wilds su Prime Video lasciano intendere come la convivenza forzata spinga le giovani al limite. Le naufraghe si ritrovano a litigare e stringere legami sempre più intensi, grazie ai quali imparano a conoscersi, a scoprire i rispettivi segreti e fare i conti con i traumi a cui ognuna è sopravvissuta. Il colpo di scena in un quadro già emozionante è che… le ragazze non sono finite su quell’isola per caso.

The Wilds di Prime Video, creata da Sarah Streicher (Daredevil), è coprodotta da Amazon Studios e ABC Signature. Il cast conta su volti ed esordienti, tra i quali Rachel Griffiths (candidata all’Oscar alla miglior attrice non protagonista per Hilary & Jackie), Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan e Troy Winbush.

L’arrivo dei dieci episodi di The Wilds su Prime Video è atteso l’11 dicembre, ma il primo episodio sarà disponibile per tutti sui canali YouTube, Instagramm Twitter e Facebook di Amazon Prime Video dal mattino dello stesso giorno e per un periodo limitato. Il pilot sarà inoltre disponibile in streaming su Prime Video dall’11 al 25 dicembre anche per i non abbonati.

Questo il primo trailer di The Wilds: