Amazon Prime Video ha annunciato il lancio in Italia di Prime Video Channels, che permetterà ai clienti Prime di arricchire il proprio abbonamento di nuovi servizi streaming e on-demand senza alcun contratto e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Al lancio, i canali ai quali è possibile abbonarsi includono Infinity Selection, Starzplay, Noggin, Juventus TV.

Siamo entusiasti di poter offrire ai clienti Prime una selezione ancora più incredibile con il lancio di Prime Video Channels in Italia, ha dichiarato Julian Monaghan, Director di Amazon Prime Video Channels in Europa. Semplificando la visione dei contenuti per i clienti attraverso l’app Prime Video, vogliamo rendere ancor più semplice per loro la scelta, l’iscrizione e la fruizione delle loro serie e film preferiti offerti da canali come Infinity Selection, Starzplay, Noggin e Juventus TV, che vanno ad aggiungersi alla già grande selezione di intrattenimento disponibile su Prime Video tramite l’abbonamento Prime.

I benefici di Prime Video Channels includono:

Selezione: Migliaia di nuovi show e film Accesso a contenuti in streaming on-demand e dal vivo Ultimi episodi delle serie TV più famose disponibili lo stesso giorno o il giorno dopo della messa in onda

Controllo da parte dell’utente: Facilità di iscrizione e fruizione Periodo di uso gratuito fino ad un massimo di 30 Download per la visione off-line di una selezione di contenuti on-demand Facilità di disdetta

Esperienza fluida: Account e metodo di pagamento unico Facilità di ricerca dei contenuti, tutti presenti all’interno dell’app Prime Video Watchlist snella, ricerca e navigazione migliorate



Prime Video Channels sarà accessibile tramite l’app Prime Video, fruibile sempre e ovunque su una selezione di smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick e altri ancora.

Gli abbonamenti Prime Video Channels disponibili al lancio, e il loro corrispettivo prezzo in euro, comprendono:

Infinity Selection (€6.99 EUR/mese): Infinity Selection offre una selezione del grande cinema italiano e internazionale, con film come IT – Capitolo Due e Godzilla II – King of the Monsters, Rampage – Furia animale e Pokémon Detective Pikachu.

Infinity Selection offre una selezione del grande cinema italiano e internazionale, con film come IT – Capitolo Due e Godzilla II – King of the Monsters, Rampage – Furia animale e Pokémon Detective Pikachu. Starzplay (€4.99 EUR/mese): Starzplay offre la selezione migliore dello streaming globale tra cui le serie originali STARZ, disponibili lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti come “Power Book II: Ghost”, contenuti raffinati come “Normal People” e “The Act”, oltre ad un ampio catalogo dei più grandi successi di Hollywood di tutti i tempi.

Starzplay offre la selezione migliore dello streaming globale tra cui le serie originali STARZ, disponibili lo stesso giorno dell’uscita negli Stati Uniti come “Power Book II: Ghost”, contenuti raffinati come “Normal People” e “The Act”, oltre ad un ampio catalogo dei più grandi successi di Hollywood di tutti i tempi. Noggin (€3.99 EUR/mese): Il canale per imparare insieme con i personaggi di Nick Jr.

Il canale per imparare insieme con i personaggi di Nick Jr. Juventus TV (€3.99 EUR/mese): Tutti i video della tua squadra preferita dove, come e quando vuoi.

Tutti i video della tua squadra preferita dove, come e quando vuoi. Mubi (€9.99 EUR/mese): Cinema d’autore e film selezionati da tutto il mondo.

Cinema d’autore e film selezionati da tutto il mondo. Raro Video (€3.99 EUR/mese): Il cinema che non esiste più in una selezione esclusiva di film d’autore.

Il cinema che non esiste più in una selezione esclusiva di film d’autore. Midnight Factory (€4.99 EUR/mese): La migliore selezione horror per i fan più esigenti. Il male, fatto bene.

La migliore selezione horror per i fan più esigenti. Il male, fatto bene. Full Moon TV (€3.99 EUR/mese): Il canale per i temerari, gli amanti dell’adrenalina e della suspense.

Il canale per i temerari, gli amanti dell’adrenalina e della suspense. ShortsTV (€3.99 EUR/mese): Un canale HD 24/7, un punto di riferimento mondiale per gli amanti dei cortometraggi.

Un canale HD 24/7, un punto di riferimento mondiale per gli amanti dei cortometraggi. Qello Concerts by Stingray (€4.99 EUR/mese): Migliaia di acclamati e premiati concerti on-demand, per intero.

Migliaia di acclamati e premiati concerti on-demand, per intero. Mezzo (€2.99 EUR/mese): Il meglio della musica classica, jazz e dance.