Toti propone nuove misure anti Covid e pensa a limitazioni per gli over 70. Fa discutere il messaggio di Toti sugli anziani, che ha già trovato risposta da parte di alcuni personaggi famosi, tra i quali il cantautore Ermal Meta che ha invitato al rispetto del passato ribadendo la necessità di essere inclusivi, soprattutto in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo.

Nel parlare del vittime del Covid, il governatore ligure ha dichiarato: “Tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”.

Le sue dichiarazioni a proposto degli anziani “non indispensabili” hanno immediatamente suscitato polemiche in rete e sui social, continuamente condivise e discusse. Tra coloro che hanno preso parte alla discussione su Twitter anche l’artista Ermal Meta che ha scritto due messaggi diversi: il primo esplicitamente contro le dichiarazioni di Toti, il secondo per stimolare la società alla riflessione.

“Se non rispetti il passato, come puoi costruire un futuro?”, si chiede Ermal Meta. In un messaggio successivo, poi, scrive: “In un momento del genere la società e chi ci governa dovrebbe essere ancora di più inclusiva, non esclusiva. Se sei anziano o disabile o malato, non servi? Ma che…”

Intanto si lavora alle linee guida del nuovo DPCM che potrebbe limitare ulteriormente gli spostamenti, soprattutto nelle regioni più colpite da Covid. Il nuovo decreto potrebbe arrivare già domani ed è al momento al vaglio delle regioni. A questo si devono le dichiarazioni di Toti, che intende limitare anche la mobilità degli over 70.