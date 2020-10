Sono state comunicate le date del tour di Cristiano Godano, da novembre nei teatri e nei club per presentare il suo album da solista.

Mi Ero Perso Il Cuore è il titolo del progetto pubblicato da Cristiano Godano per Ala Bianca Group / Warner Music che a partire dal mese di novembre verrà presentato dal vivo. Gli appuntamenti del tour di Cristiano Godano noti al momento arrivano fino al mese di gennaio 2021; ogni evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 in tema di distanziamento e di orari.

In concerto, Cristiano Godano sarà accompagnato da Luca Rossi (Üstmamò) alla chitarra per dare vita ad uno spettacolo intimo ed acustico, accogliente e confidenziale. In scaletta non mancheranno i brani del nuovo album ma ci saranno anche cover e classici di repertorio, accuratamente selezionati dall’artista per l’occasione.

I biglietti per i concerti del tour di Cristiano Godano sono disponibili da martedì 20 ottobre, su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Cristiano Godano ha di recente rilasciato il nuovo singolo Ho Bisogno Di Te, in radio e in digital download estratto dall’album Mi Ero Perso Il Cuore. Ho Bisogno Di Te è una ballad che vede la partecipazione di Vittorio Cosma al pianoforte e delle coriste Valentina Santini e Alice Frigerio; è disponibile anche il relativo videoclip ufficiale girato da Giorgio Testi. Il video simboleggia metaforicamente un lungo viaggio lungo una strada buia che indica lo smarrimento di sentirsi persi tra difficoltà e debolezze personali.

Mi Ero Perso Il Cuore è disponibile da giugno in digitale, CD e doppio Vinile da collezione 180gr.

Le date del tour di Cristiano Godano

27 novembre alla Stazione Birra di Roma

28 novembre all’Estragon Club di Bologna

4 dicembre alla Sala Vanni di Firenze (con un doppio show: 18.30 e 21.30)

5 dicembre al Hall di Padova

11 dicembre alla Latteria Molloy di Brescia

4 gennaio al Teatro Politeama Pratese di Prato

15 gennaio al Teatro Superga di Torino

16 gennaio al Teatro Pergine di Pergine (Trento)