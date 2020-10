Hans Zimmer in Italia nel 2022: sono stati posticipati i due concerti in programma nei palasport di Milano e Bologna.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria attualmente in corso in tutto il mondo, le due date di Hans Zimmer in Italia vengono posticipate al 2022. Si tratta di quelle in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e all’Unipol Arena di Bologna.

Le nuove date sono quelle di mercoledì 30 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano e di giovedì 31 marzo 2022 all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti già acquistati per i concerti del 2021 restano validi per i due nuovi appuntamenti.

“Mi sarebbe davvero piaciuto suonare dal vivo per tutti voi in Europa con la band, la nostra orchestra ed il nostro coro, abbiamo preso una decisione difficile posticipando il tour fino al 2022. Siamo tutti convinti che questa è la soluzione migliore per offrirvi, ed offrirci, una sicura e fantastica esperienza per tutti. Ci vediamo nel 2022!”

Nel corso dei due eventi Hans Zimmer sarà con band, orchestra e coro per Hans Zimmer Live The New Experience Europe Tour 2022’, lo spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera.

Hans Zimmer in Italia nel 2022: i prezzi dei biglietti

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022

MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

Poltronissima Gold Numerata – VIP GOLDEN CIRCLE – € 310,00 + € 24,00 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – VIP SILVER CIRCLE – € 152,00 + € 21,30 di diritti di prevendita

Parterre Gold Numerato – € 160,00 + € 24,00 di diritti di prevendita

Parterre A Numerato – € 142,00 + € 21,30 di diritti di prevendita

Parterre B Numerato – € 115,00 + € 17,25 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Numerata – € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

I Anello Tribuna Gold Numerata – € 85,00 + € 12,75 di diritti di prevendita

I Anello Numerato – € 80,00 + € 12,00 di diritti di prevendita

II Anello Numerato Centrale – € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

II Anello Numerato – € 69,00 + € 10,35 di diritti di prevendita

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022

BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Poltronissima Gold – VIP GOLDEN CIRCLE – € 300,00 + € 22,50 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – VIP SILVER CIRCLE – € 240,00 + € 21,00 di diritti di prevendita

Poltronissima Gold – € 150,00 + € 22,50 di diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – € 140,00 + € 21,00 di diritti di prevendita

Tribuna Telescopica I Settore – € 120,00 + € 18,00 di diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 100,00 + € 15,00 di diritti di prevendita

Tribuna Telescopica II Settore – € 100,00 + € 15,00 di diritti di prevendita

I Anello Est e Ovest – € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

II Anello Est e Ovest – € 80,00 + € 12,00 di diritti di prevendita

Gradinata Frontale – € 50,00 + € 7,50 di diritti di prevendita