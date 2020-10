La versione stabile di Android 11 è stata rilasciata all’incirca un mese fa, in via simultanea per tutti i Google Pixel abilitati a riceverla (a partire dalla seconda generazione). Qualcosa, però, sembra non funzionare nell’ambito dei Google Pixel 3a visto l’aumentare delle segnalazioni che riguardano questo specifico modello. Come riportato da ‘9to5google.com‘, i Google Pixel 3a fermi ad Android Pie avrebbero difficoltà ad aggiornarsi all’ultima major-release dell’OS mobile di Google. Il caso interessa principalmente i modelli acquistati di recente, che escono dalla scatola con a bordo proprio Android Pie. Al momento dell’aggiornamento ad Android 11 irromperebbe un imprecisato errore a sabotare il passaggio ai fini del completamento dell’installazione.

Come vi dicevamo le cause che scatenato l’errore di cui sopra non sono ancora conosciute, ma è giusto sapere che lo stesso si presenta quando si cerca di concludere l’installazione dei Google Pixel 3a via OTA (Over-The-Air). Ci sono, infatti, utenti che hanno fatto sapere di essere riusciti a completare l’aggiornamento da Android Pie ad Android 11 attraverso i comandi adb (che naturalmente non sono per tutti).

Il colosso di Mountain View non ha ancora divulgato comunicati ufficiali a riguardo, né tanto meno ha rilasciato una soluzione che possa permettere agli utenti impattati di arginare il problema. Immaginiamo, però, che, data la gravità del disturbo e quanto esso è purtroppo diffuso, Big G non farà passare troppo tempo prima di affrontare la situazione di petto, prendendo le giuste misure contro quello che sta diventando un disagio non indifferenti per alcuni possessori di Google Pixel 3a (il riferimento è chiaramente anche ai Pixel 3a XL, da considerare come un’unica cosa rispetto ai modelli standard sopra menzionati). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.