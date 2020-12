Non erano partite benissimo le cose per i Google Pixel 3a con Android 11 (c’erano stati casi in cui i dispositivi non riuscivano ad aggiornarsi da Android Pie, cosa che, col senno di poi, sarebbe stata un bene per quanto stiamo per dirvi), ma sono proseguite anche peggio, almeno per alcune unità. Come riportato da un utente su Reddit, il suo esemplare andava una meraviglia prima del fatidico aggiornamento all’ultima major-release dell’OS mobile di Big G: dopo l’installazione il dispositivo non è sembrato più essere lo stesso, perdendo reattività e subendo impuntamenti dalla durata media di 5 ed anche 10 secondi (che vi lasciamo immaginare come possano risultare fastidiosi).

Può anche succedere di andare incontro a blocchi improvvisi, peraltro non riconducibili ad alcun comportamento in particolare da parte dell’utente. Non sappiamo quali possano essere le cause di simili malfunzionamenti del Google Pixel 3a con Android 11, ma è evidente che qualcosa non ha funzionato (magari disturbi dovuti a probabili errori presenti nel codice del sistema operativo, oppure ancora a conflitti legati alle singole applicazioni).

Chi ha purtroppo sperimentato i suddetti problemi non può fare altro che attendere una soluzione da parte del colosso di Mountain View (sperando che presto o tardi arrivi nel concreto), e nel frattempo tentare un ripristino alle impostazioni di fabbrica, proseguendo con una configurazione del dispositivo ex novo. Per riuscirci basterà seguire il percorso ‘Impostazioni > Sistema > Avanzate > Opzioni di reimpostazione‘. Onde evitare spiacevoli sorprese (non possiamo assicurarvi non avranno luogo a prescindere purtroppo), vi consigliamo di effettuare un backup preventivo dei vostri dati personali, da poter ripristinare all’occorrenza (in caso contrario potrete dire loro addio, senza possibilità alcuna di recuperarli). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.