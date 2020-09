Un murale gigante per Ennio Morricone verrà inaugurato a Bagheria, in provincia di Palermo (regione Sicilia). Lo ha realizzato l’artista Andrea Buglisi, per rendere omaggio al Maestro recentemente scomparso.

L’inaugurazione del murale si sarebbe dovuta tenere qualche giorno fa ma è stata posticipata a sabato 3 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse. Lo comunicano il Rotary Club e l’amministrazione comunale di Bagheria.

L’opera artistica è stata finanziata dal Rotary Club di Bagheria e realizzata con il patrocinio del Comune di Bagheria, di cui il Maestro Ennio Morricone era cittadino onorario dal 2006. Il progetto fa parte della riqualificazione Fuori Cornice, curata dall’architetto Cettina Castelli, ed è interamente dedicato al Maestro Morricone scomparso lo scorso 6 luglio.

Ennio Morricone è raffigurato nel gesto di chiedere silenzio, con il dito indice poggiato sulle labbra mentre indossa speciali occhiali per la visione tridimensionale, riconoscibili dalle lenti colorate blu e rosse, a sottolineare il suo grande legame con il mondo del cinema. Si devono infatti all’estro geniale di Ennio Morricone la maggior parte delle colonne sonore indimenticabili della storia del cinema mondiale, sue le musiche che hanno risuonato sul grande schermo nelle pellicole di maggior successo in Italia, come oltreoceano.

Le lenti degli occhiali 3D sono l’unico tocco di colore dell’opera in bianco e nero.

Nel murale appare anche un il regista siciliano Giuseppe Tornatore, sullo sfondo, che ha usufruito di molte colonne sonore di Morricone nei suoi film.

