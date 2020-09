La gaffe di Barbara D’Urso su Pavarotti non scalfisce Nicoletta Mantovani che risponde schiettamente a Live Non è La D’Urso.

La vedova di Pavarotti ha sposato di recente il compagno Alberto Tinarelli, 12 anni dopo la scomparsa del suo amato Luciano. Un matrimonio felice e un grande amore condiviso giorno dopo giorno prima della morte di Pavarotti; poi, la scorsa settimana, la vedova Nicoletta Mantovani si è sposata nuovamente.

Nel parlare delle nozze con Alberto Tinarelli e nell’accennare al matrimonio precedente, la conduttrice definisce Pavarotti “l’ex” di Nicoletta Mantovani, che la corregge immediatamente. Non si tratta infatti di un matrimonio finito quanto piuttosto di una sofferta separazione per cause di forza maggiore.

“Il tuo ex, il grande Luciano”, è la gaffe di Barbara D’Urso su Pavarotti nel chiacchierare con la Mantovani che precisa immediatamente: “Intanto non è il mio ex” e poi argomenta meglio: “Eravamo sposati quando è morto”.

Ma Luciano Pavarotti, inoltre, sarebbe felice per lei e per il suo nuovo amore: “Sarebbe contento perché amava la vita, voleva che tutti fossero felici e mi diceva di non prendermela per le sciocchezze”.

Luciano Pavarotti e Alberto Tinarelli hanno qualcosa in comune, che forse è stato proprio ciò che ha colpito la Mantovani: “Luciano mi faceva sentire protetta proprio come Alberto, che sa darmi equilibrio. Siamo felici con niente, ed è questa l’essenza dell’amore”.

La Mantovani racconta i primi incontri con il suo attuale marito e quella prima cena organizzata l’anno scorso da una sua amica, della quale ironicamente Barbara D’Urso chiede il numero di telefono. Dopo un periodo di lontananza, i due si sono ritrovati sotto Natale salvo poi separarsi nuovamente fino al momento del lockdown, che hanno trascorso insieme. Il loro rapporto, in quei mesi di convivenza, è cresciuto al punto tale da sfociare in un matrimonio a settembre.