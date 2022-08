A 15 anni dalla scomparsa, è stata apposta la stella di Luciano Pavarotti nella Walk Of Fame di Hollywood. Alla cerimonia era presenta la figlia Cristina, che ha commentato con parole piene di orgoglio e commozione la cerimonia di riconoscimento.

Luciano Pavarotti nella Walk Of Fame

La stella di Luciano Pavarotti nella Walk Of Fame è stata assegnata dalla Camera di Commercio di Hollywood, e durante la cerimonia era presente la presidente Lupita Sanchez Cornejo insieme al direttore d’orchestra dell’Opera di Los Angeles James Conlon, già amico e collaboratore del tenore scomparso.

Durante la celebrazione sono stati trasmessi due documenti audiovisivi mai resi pubblici negli Stati Uniti. Nel primo, Luciano Pavarotti si esibisce nella Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva nel 1970. Nel secondo, il tenore si esibisce in cinque brani tratti dall’ultimo di 3 recital che Pavarotti tenne alla Scala di Milano nel 1983.

La celebrazione terminerà oggi, giovedì 25 agosto, con l’inaugurazione del Grammy Museum che ospiterà uno spazio espositivo dedicato al tenore.

A Pesaro, città in cui Pavarotti amava trascorrere le vacanze, la posa della stella è stata trasmessa in diretta in piazzale della Libertà alla presenza del sindaco Matteo Ricci.

Il commento della figlia Cristina

Alla cerimonia di posa della stella tenutasi presso il popolare marciapiede al civico 7065 a Hollywood Boulevard, come già detto, era presente la figlia Cristina Pavarotti, che nel suo intervento ha accettato l’attribuzione anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alice e anche Nicoletta Mantovani.

Visibilmente emozionata, mentre Cristina accarezzava la stella dedicata al padre ha detto:

“È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un senso di vertigine”.

