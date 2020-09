Il sito del gestore telefonico Orange ha svelato in anteprima un po’ tutte le specifiche tecniche del prossimo Moto G9 Plus, intorno al quale c’è grande attesa e curiosità (potete visitare questa pagina per visionare personalmente la sezione che l’operatore ha dedicato al dispositivo, pur non essendo ancora stato presentato). Il processore di riferimento potrebbe essere lo Snapdragon 730 o 730G, mentre il comparto fotografico, sempre stando a quanto riferisce il provider, dovrebbe prevedere l’innesto di quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità di campo da 2MP.

Il device dovrebbe montare uno schermo LTPS da 6.8 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), insieme a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). La fotocamera frontale, invece, si comporrà di un sensore singolo da 16MP. La scheda tecnica del Moto G9 Plus indica anche la presentazione del Bluetooth 5.0, della connettività 4G, del VoLTE e del Wi-Fi, insieme ad una batteria da 5000mAh. La gestione software spetterà ad Android 10, mentre le dimensioni del device ammonteranno a 169,98 x 78,1 x 9,6 9mm, distribuite in un peso di 223 gr. L’operatore telefonico indica anche il prezzo probabile del Moto G9 Plus, a pari a circa 255 euro (cifra che ricordiamo poter variare in altri Paesi, come si può facilmente immaginare).

La comparsa del Moto G9 Plus sul sito del provider lascia intuire che la sua presentazione sia ormai questione di pochi giorni, anche se non sappiamo esattamente dirvi quanti. Proveremo presto a comunicarvi quando ed a che prezzo il Moto G9 Plus debutterà in altri mercati, Italia compresa. Se nel frattempo aveste qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al prima possibile.