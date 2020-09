Non c’è più bisogno di parlare al condizionale adesso che il Moto G9 Plus è stato finalmente presentato: il design è quello che potete ammirare nell’immagine di anteprima, mentre vi forniremo a seguire tutti i dettagli della scheda tecnica. Si parte dal processore Snapdragon 730G da 2.2GHz, con scheda grafica Adreno 618. Il telefono include uno schermo Max Vision FHD+ da 6.8 pollici, 4GB di RAM e 128GB di storage. La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale da 64MP (ottica f/1.8), un ultra-grandangolare da 8MP (ottica f/2.2), un sensore macro da 2MP (ottica f/2.2) ed uno di profondità da 2MP (ottica f/2.2). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP (ottica f/2.0).

Il Moto G9 Plus offre le seguenti connettività: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, jack per le cuffie da 3.5mm, USB-C, GPS, AGPS, GLONASS e Galileo. Non manca il lettore di impronte digitali laterale. La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida TurboPower a 30W. Le dimensioni generali sono di 170 x 78,1 x 9,7 mm, distribuite in un peso di 223 gr. Le colorazioni in cui il device verrà reso disponibile sono oro rosa e blu indigo. Il sistema operativo di riferimento è Android 10.

Quanto a prezzo ed uscita, il Moto G9 Plus risulta già acquistabile presso il mercato brasiliano al prezzo di 357 euro circa al cambio attuale. Non ci resta che attendere l’ufficializzazione del dispositivo nel territorio europeo, che pure dovrebbe essere previsto. Un dispositivo del genere potrebbe catturare l’attenzione di molti utenti, magari anche qualcuno dei nostri lettori. Speriamo che il costo convertito nel listino italiano non subisca un considerevole aumento, cosa che chiaramente potrebbe anche indurre alcuni consumatori a guardare altrove, visto che le alternativa in quel segmento non mancano di certo. Voi cosa deciderete di fare?