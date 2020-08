Su Prime Video l’intera The West Wing: è tempo di riscoprire la madre di tutte le serie politiche

A oltre vent’anni dal suo debutto televisivo su NBC, The West Wing arriva su Prime Video con l’invito a un’inevitabile maratona. Perché quella di cui si parla, in fondo, è la serie politica per eccellenza, un classico televisivo creato da Aaron Sorkin e ambientato nell’Ala Ovest della Casa Bianca, in cui il presidente democratico Jed Bartlet e il suo staff sono osservati nella gestione di tutto quanto riguardi il governo del paese. E se poter depennare un must dalla lista dei classici da recuperare non è una motivazione sufficiente, ecco alcuni alcuni dei motivi per cui (ri)scoprire The West Wing è sempre e comunque una buona idea.

L’aderenza alla realtà politica

Il semplice fatto che si parli di The West Wing come della madre di tutte le serie politiche lascia intendere quanta distanza esista fra la creatura di Sorkin e la maggior parte delle produzioni successive. Che la politica non sia una semplice cornice per il racconto di vicende personali o storie d’amore è evidente fin dal pilot, in cui è proprio la densità del gergo politico a dare un tono alla serie. Anzi, al debutto la sua settorialità è parsa quasi un difetto, una sorta di porta chiusa a chiunque avesse difficoltà a tenere il passo di dialoghi vivaci, arguti e carichi di politichese. A ogni modo, l’aderenza di The West Wing alla realtà politica del tempo si è osservata anche nei temi trattati, dall’omosessualità agli scandali sessuali, dal terrorismo alle relazioni internazionali conflittuali.

L’eccellenza “da film”

In un’epoca ancora lontana dalla peak tv attuale, il livello di eccellenza raggiunto da The West Wing è parso un successo ancor più clamoroso. Grazie all’abilità dei talenti coinvolti e a un budget vicino ai 6 milioni di dollari per episodio, la serie è riuscita a conquistare il favore di buona parte del mondo cinematografico. A livello tecnico, si è molto lodata la capacità di Sorkin di redigere sceneggiature dense e uniformi, in cui il materiale narrativo mantiene un peso costante evitando flessioni e punti morti. Critica ed esperti hanno apprezzato anche l’uso frequente della walk and talk, una tecnica di ripresa in cui si mostrano i personaggi camminare e dialogare in modo dinamico e senza stacchi di camera.

Uno fra i migliori cast di sempre

Che li si consideri individualmente o in ensemble, gli interpreti di The West Wing sono sempre stati l’asso nella manica della serie. Alcuni già affermati, altri in corsa verso una carriera da star pluripremiate, sono riusciti a plasmare su di sé le figure degli ormai intramontabili personaggi di The West Wing. C’è il fresco ottantenne Martin Sheen (Josiah Bartlet), Allison Janney (C.J. Cregg), John Spencer (Leo McGarry), Bradley Whitford (Josh Lyman), Richard Schiff (Toby Ziegler), Rob Lowe (Sam Seaborn), Dulé Hill (Charlie Young), Janel Moloney (Donna Moss), Stockard Channing (Abbey Barlet), Joshua Malina (Will Bailey), Elisabeth Moss (Zoey Bartlet), Kristin Chenoweth (Annabeth Schott) e tanti altri.

Una grande accoglienza universale

Molte serie tv alternano l’adorazione degli spettatori alla freddezza della critica, ma The West Wing non ha mai davvero dovuto affrontare una simile divergenza. Ad apprezzarla c’è sempre stato un pubblico nutritissimo, seppur forse più vicino a posizioni politiche liberali, come anche i critici più disparati, i politici di mestiere e gli esperti di scienze politiche. A suggellarne lo status di grande classico televisivo sono arrivati negli anni decine e decine di premi, fra cui due Peabody Awards, tre Golden Globes e 26 Emmy Awards, concentrati perlopiù nelle prime quattro stagioni della serie, di cui Aaron Sorkin ha sceneggiato 85 episodi su 88.

Tutti gli episodi di The West Wing sono disponibili su Amazon Prime Video.