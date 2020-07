Inizio saldi estivi 2020 stravolto dal Coronavirus: le date in ogni Regione

Era già nell’aria da inizio giugno, ma ora vi è la certezza: i saldi estivi 2020 sono stati posticipati a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal diffondersi del nuovo Coronavirus. Mentre l’Italia, al netto degli Stati Generali dell’Economia fortemente voluti dal premier Giuseppe Conte, muove i primi passi verso una timida ripresa, anche lo shopping si vede costretto ad adattarsi, assieme a tutte le attività commerciali che sono solite avviare prezzi al ribasso e offerte nel mese di luglio. Il lungo lockdown ha allora stravolto i piani di tutti, commercianti compresi, facendo propendere per una data unica di inizio.

Quando iniziano i saldi estivi 2020 in Italia

Quando iniziano allora i saldi estivi 2020 in Italia? Quali sono le differenze tra le varie Regioni? La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella del primo agosto, giorno scelto per l’avvio a Regioni praticamente unificate. Uniche voci fuori dal coro sono la Sicilia e la Calabria, che hanno deciso di far partire i saldi con largo anticipo rispetto al resto del territorio nazionale. Gli abitanti delle due Regioni potranno quindi darsi allo shopping a sconto già da oggi, 1 luglio 2020. La durata complessiva dovrebbe essere di un intero mese, con la possibilità di sforare in alcuni casi e di prolungare le offerte.

La decisione di unificare quasi del tutto i saldi estivi 2020 è stata presa dalla Conferenza delle Regioni e approvata dalla Federazione moda Italia-Confcommercio, che ha pure abolito il divieto di partire in anticipo con le promozioni per aiutare i commercianti, fiaccati dai mesi di lockdown, a riprendersi dei mancati introiti. Ecco allora le date di inizio e fine divise Regione per Regione:

Abruzzo: dal 1° agosto

Basilicata: dal 1° agosto

Calabria: dal 1° luglio

Campania: dal 1° agosto

Emilia-Romagna: dal 1° agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 1° agosto al 30 settembre

Lazio: dal 1° luglio

Liguria: dal 1° agosto al 14 settembre

Lombardia: dal 1° agosto

Marche: dal 1° agosto

Molise: dal 1° agosto

Piemonte: dal 1° agosto al 31 agosto

Puglia: dal 1° agosto al 15 settembre

Sardegna: dal 1° agosto

Sicilia: dal 1° luglio;

Toscana: dal 1° agosto al 31 agosto

Trentino-Alto Adige: dal 1° agosto al 29 agosto

Umbria: dal 1° agosto al 29 settembre

Valle d’Aosta: dal 1° agosto

Veneto: dal 1° agosto al 30 settembre

Come prevedibile, lo shopping dei saldi estivi 2020 avrà per quest’anno un tenore diverso e dovrà essere guidato a una serie di precauzioni anti COVID. Tra queste, l’obbligo della mascherina e il distanziamento sociale, su cui i commercianti sono tenuti a vigilare. All’ingresso dei negozi dovrà inoltre essere messo a disposizione dei clienti de gel disinfettante. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di provare i capi d’abbigliamento in camerino, ciascun negozio deciderà a propria discrezione, provvedendo ad eventuale sanificazione.