Confusione sulla data di inizio saldi estivi 2020: decisioni diverse per regione

Quando iniziano i saldi estivi 2020 in Italia? La domanda non ha una risposta univoca, quest’anno ancor meno che negli anni precedenti. A dire la verità poi, le decisioni regionali potrebbero ancora variare prima dell’avvio delle vendite promozionali.

Ogni anno, i saldi estivi sono sempre partiti all’inizio di luglio, giorno più o giorno meno in base alle decisioni delle singole regioni. Questo 2020, come è ovvio, risulta essere davvero particolare per l’epidemia Covid-.19 che ha indotto la chiusura forzata di tutti i negozi di abbigliamento in Italia per tante settimane tra marzo, aprile e in parte a maggio. i commercianti sono stati tutti più che provati dal lockdown e si è pensato, in un primo momento, al posticipo dell’avvio delle vendite scontate. Decisione, tuttavia, già stavolta in numerosi territorio.

La Conferenza Stato-Regioni aveva previsto un’unica data di inizio saldi estivi 2020 pianificata per il 1 agosto. L’idea era quella di aiutare i commercianti negli store fisici, consentendogli le vendite a prezzo pieno dei loro prodotti per un periodo maggiore, anche nell’ottica di recuperare quanto perso nei mesi scorsi. Eppure alcune regioni hanno previsto di anticipare la data nazionale e mantenerla del tutto simile a quella degli anni passati.

La Sicilia, ad esempio, è stata tra le prime regioni a chiarire che la sua data di inizio saldi estivi 2020 sarà quella del 1 luglio. La strategia sarebbe quella di spingere gli acquisti dei consumatori in procinto di partire per le vacanze di agosto o ancora sfruttare al massimo il potere di acquisto dei turisti che (si spera) arriveranno numerosi. Un ragionamento molto simile è stato condotto per il Lazio, la Lombardia e il Veneto. In questi ultimi casi, si partirà magari dal 1 luglio non con dei veri e propri saldi ma comunque con delle vendite promozionali molto allettanti. Ulteriori decisioni da parte di altre zone italiane potrebbero giungere, eccome, bei prossimi giorni.